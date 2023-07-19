MLB》史詩打擊大戰！ 響尾蛇16：13力退勇士、終結85連敗魔咒

響尾蛇菜鳥Dominic Canzone生涯首安就是追平安。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天面對聯盟龍頭勇士上演一場精采的打擊大戰，靠著9上關鍵3分大局超前，終場以16：13擊敗勇士，還打破隊史一項必輸魔咒。

兩隊在前2局就打得火熱，響尾蛇靠著卡洛爾（Corbin Carroll）的三壘安打在內拿下2分，勇士下個半局馬上回敬5分大局，但2上響尾蛇同樣轟下5分取得7：5領先。

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4上響尾蛇再添1分，4下勇士狂轟4分取得9：8領先，5下再得2分以11：8領先，6上響尾蛇靠著沃克（Christian Walker）的三分砲在內灌進4分，以12：11要回領先，不過下個半局萊利（Austin Riley）的2分砲幫助勇士再度以13：12反超。

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8上響尾蛇靠著菜鳥Dominic Canzone的生涯首安追平比數，9局上半響尾蛇明星內野手帕多摩（Geraldo Perdomo）敲出超前的2分打點二壘安打，馬提（Ketel Marte）再補上適時安打進帳保險分，9下金克爾 （Kevin Ginkel）登板連飆3K收下本季首次救援成功，也讓響尾蛇以16：13贏得這場史詩級的打擊大戰。

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根據《PHNX Diamondbacks》指出，響尾蛇過往讓對手拿下12分以上的比賽從來沒有贏過球，不過在今天以16：13取勝後，將這項魔咒終結在85連敗。

今天兩隊一共加起來打了27支安打，響尾蛇沃克單場3安5打點，馬提3安3打點，勇士萊利3安7打點。

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