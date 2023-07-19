中職》悍將中學主題日！不只選校草、首度舉辦校花選拔

悍將中學主題日。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕青春無敵，熱血萬歲，悍將中學上課囉！富邦悍將下半季第一檔主題日「台灣大哥大XVIII悍將中學」將在暑假期間8月5日（六）、6日（日）登場，邀請同學們返校參加暑期訓練，本屆悍將中學除了一年一度的校草選拔之外，還首度舉辦校花選拔，另外還有家長會長台灣大哥大為同學們準備精彩的校園演唱會，主題日預售票獲得同學熱烈搶購，目前持續預售中，還沒買票的同學們千萬不能錯過，也絕對不可以翹課喔！

同學間討論最熱烈的話題，一年一度悍將中學校草選拔強勢回歸！本屆校草候選人來勢洶洶，有上知天文、下知地理，讀的都是你「溫柔系」辛元旭；我想追求的不是陽光、而是你「陽光系」李宗賢；我只把你放心裡「高冷系」江少慶；我只記得喜歡你「美男系」李子強；上課心不在焉，因為心跑到你那邊「型男系」戴培峰，五大風格系男孩爭奪校草寶座，就等各位同學們投下神聖的一票！

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悍將中學校草選拔。（富邦悍將提供）

除了校草之外，最美麗的Fubon Angels怎麼能缺席呢？首屆悍將中學校花選拔亮麗登場，16位Fubon Angels蓁蓁、奶昔、朱朱、Kesha、丹丹、潔米、卡卡、Tiffany、秀秀子、安娜、慈妹、東東、Jessy、維心、沁沁、檸檬全員參加票選，邀請同學們選出你心目中分別代表甜美系、才藝系、開朗系、氣質系、俏皮系的五大校花，將與新任悍將校草在8月6日（日）賽前接受表揚！

悍將中學暑期訓練同樣要進行服儀檢查！8月5日（六）、6日（日）只要穿著制服返校，經糾察隊檢查合格者，即可領取嘉獎APP點數5點。家長會長台灣大哥大為鼓勵在暑假準時上課好學生，與悍將中學攜手推出保溫便當袋，只要憑內野有價票券即可領取，5日為藍款、6日贈送灰款，兩天進場同時可獲得由台灣大哥大提供的「台灣大哥大Disney+單購月訂方案｜首月$100元折抵」等優惠好禮，更多活動詳情可上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。

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