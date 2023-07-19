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MLB》菜鳥代打立大功 紅人「字母哥」首安就是三分砲

2023/07/19 12:12

英卡納西昂．史川德生涯首安就是一發三分砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人日前拉上了農場大物英卡納西昂．史川德（Christian Encarnacion-Strand），而他也因為登錄全名破大聯盟最長紀錄，因此引發話題，不過今天英卡納西昂．史川德用棒子來製造話題，在對上巨人的比賽中敲出大聯盟生涯第一支安打，而且就是一發逆轉的三分砲。

紅人今天與巨人上演打擊戰，5局上紅人5：7落後，球隊在一、二壘有人時換上英卡納西昂．史川德代打，他在兩好球沒壞球球數絕對落後的情況下，咬中了一顆82英哩的滑球，擊出了一發三分砲，幫助球隊以8：7逆轉了比數。

英卡納西昂．史川德這支全壘打飛行距離達426英尺，在他生涯第4個打數就擊出生涯首轟、同時也是大聯盟生涯第一支安打，而隨後在7局下，英卡納西昂．史川德生涯第2安跟著出爐，是一支一壘安打。

在英卡納西昂．史川德5局的逆轉三分砲後，兩隊棒子依然持續輸出，終場巨人反以11：10獲勝，加上稍早的補賽，單日對紅人取得2勝。

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