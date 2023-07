MLB》菜鳥代打立大功 紅人「字母哥」首安就是三分砲

英卡納西昂.史川德生涯首安就是一發三分砲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅人日前拉上了農場大物英卡納西昂.史川德(Christian Encarnacion-Strand),而他也因為登錄全名破大聯盟最長紀錄,因此引發話題,不過今天英卡納西昂.史川德用棒子來製造話題,在對上巨人的比賽中敲出大聯盟生涯第一支安打,而且就是一發逆轉的三分砲。

紅人今天與巨人上演打擊戰,5局上紅人5:7落後,球隊在一、二壘有人時換上英卡納西昂.史川德代打,他在兩好球沒壞球球數絕對落後的情況下,咬中了一顆82英哩的滑球,擊出了一發三分砲,幫助球隊以8:7逆轉了比數。

英卡納西昂.史川德這支全壘打飛行距離達426英尺,在他生涯第4個打數就擊出生涯首轟、同時也是大聯盟生涯第一支安打,而隨後在7局下,英卡納西昂.史川德生涯第2安跟著出爐,是一支一壘安打。

在英卡納西昂.史川德5局的逆轉三分砲後,兩隊棒子依然持續輸出,終場巨人反以11:10獲勝,加上稍早的補賽,單日對紅人取得2勝。

Christian Encarnacion-Strand's first career hit is a pinch-hit homer and gives the @Reds the lead! pic.twitter.com/DrGNvnX0yc