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MLB》大谷翔平飆177.8KM三壘安！ 狂寫91年首見紀錄（影音）

2023/07/19 11:49

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在5局敲出領先全大聯盟的第7支三壘安打，更寫下相隔91年來的史上第一紀錄。

大谷翔平首打席吞K，第二打席選到四壞保送上壘，第三打席他以110.5英哩（約177.8公里）的初速，敲出一支右外野方向的三壘安打，帶有1分打點，而這支三壘安打也讓他超越惠特（Bobby Witt Jr.），獨居大聯盟三壘安打王。

根據《Codify》指出，大谷翔平是過去91年以來，第一位能夠在球隊的第96場比賽，敲出35轟、7支三壘安打的球員。

目前大谷翔平在全壘打與三壘安打都獨居榜首，若維持到季末，將會寫下1900年以來史上第三人紀錄，前兩人分別是1955年的梅斯（Willie Mays，13支三壘安、51轟）與1978年的萊斯（Jim Rice，15支三壘安、46轟）。

大谷翔平目前獨居全壘打王與三壘安打王。（美聯社）

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