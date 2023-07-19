MLB》火燙！費城人重砲連4戰開轟 諾拉7.1局6K助隊力退釀酒人

史瓦伯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今與釀酒人展開系列戰，重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）連4場比賽開轟，加上王牌投手諾拉（Aaron Nola）繳出7.1局飆6K的優質先發，幫助費城人終場以4：3力退釀酒人，收下近期4連勝。

史瓦伯在1局下，面對釀酒人先發投手德黑蘭（Julio Teheran）的紅中伸卡球，大棒一揮掃成右外野陽春砲，本季第26轟出爐，這也是他連續4場比賽開轟，幫助費城人先馳得點；接下來兩個半局分別靠著波姆（Alec Bohm）內野滾地球與卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）一壘安打取的3：0領先。

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連4戰開轟的史瓦伯攻守俱佳，5局上在左外野更上演精采美技，在全壘打牆前起跳接殺米勒（Owen Miller）可能形成長打的深遠飛球。不過2出局後諾拉遭遇亂流，二壘有人時被莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）擊出二壘安打，隨後一壘手霍爾（Darick Hall）也發生接球失誤，讓三壘跑者回本壘得分，釀酒人追至2：3。

Kyle Schwarber takes away an extra-base hit! pic.twitter.com/9M8hYUFcQ0 — MLB （@MLB） July 19, 2023

費城人在5局下靠著史托特（Bryson Stott）安打攻下第4分，諾拉則續投至第8局，但他接連被擊出2支安打，隨後再抓下1出局後退場，接替登板的索托（Gregory Soto）被耶利奇（Christian Yelich）擊出內野滾地球帶有1分打點，釀酒人僅剩1分落後。

9局上資深明星終結者金布瑞（Craig Kimbrel）登板救援，儘管在隊友守備幫倒忙之下一度讓釀酒人1出局攻佔二壘，但他絲毫不受影響，對米勒飆出關鍵三振後，讓塔皮亞（Raimel Tapia）擊出中外野平飛球出局，費城人終場1分險勝，金布瑞收下本季第16次救援成功。

費城人先發投手諾拉此役主投7.1局失掉3分，有2分是自責分，飆出6次三振，優質先發摘下本季第9勝，費城人進入下半季拿下4勝1敗的佳績，目前52勝42敗排國聯東區第二，在外卡排名上暫居第三。

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