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MLB》皇家投手「黏黏的」 老虎狀元郎怒嗆：反正他1勝11敗

2023/07/19 13:32

萊爾斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕皇家昨天2：3不敵老虎，直到6月25日才收下本季首勝的皇家先發投手萊爾斯（Jordan Lyles），昨日繳出6局無失分好投，不過最終無關勝負。然而他在賽後疑似被發現手部使用外部物質，這讓老虎狀元郎托克森（Spencer Torkelson）完全氣炸。

《底特律新聞報》記者麥考斯基（Chris McCosky）在推特分享了昨天比賽的轉播截圖，畫面中可看見萊爾斯的左手上，似乎有著棕色的不明物質，「他手上絕對有東西，它沒有消失。竟然還有人在做這種事，他只是碰巧沒被抓包，我們對此無能為力。我想如果你能做到不被發現，那就算你厲害。」托克森透過《底特律自由新聞》表示。

萊爾斯迄今戰績不佳，目前僅有1勝11敗、防禦率6.05的成績單，卻在昨天完美封鎖老虎6局沒有丟分，對於萊爾斯疑似使用外部物質，托克森怒嗆：「反正他只有1勝11敗，那就讓給他吧，拿去！」

《底特律自由新聞》還指出，昨天皇家與老虎之戰，氣溫高達攝氏28.9度，但萊爾斯仍舊在球衣內穿著長袖壓縮排汗衫，不過裁判在比賽中確實沒檢查出萊爾斯有使用外部物質。

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