MLB》皇家投手「黏黏的」 老虎狀元郎怒嗆：反正他1勝11敗

萊爾斯。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕皇家昨天2:3不敵老虎,直到6月25日才收下本季首勝的皇家先發投手萊爾斯(Jordan Lyles),昨日繳出6局無失分好投,不過最終無關勝負。然而他在賽後疑似被發現手部使用外部物質,這讓老虎狀元郎托克森(Spencer Torkelson)完全氣炸。

《底特律新聞報》記者麥考斯基(Chris McCosky)在推特分享了昨天比賽的轉播截圖,畫面中可看見萊爾斯的左手上,似乎有著棕色的不明物質,「他手上絕對有東西,它沒有消失。竟然還有人在做這種事,他只是碰巧沒被抓包,我們對此無能為力。我想如果你能做到不被發現,那就算你厲害。」托克森透過《底特律自由新聞》表示。

請繼續往下閱讀...

萊爾斯迄今戰績不佳,目前僅有1勝11敗、防禦率6.05的成績單,卻在昨天完美封鎖老虎6局沒有丟分,對於萊爾斯疑似使用外部物質,托克森怒嗆:「反正他只有1勝11敗,那就讓給他吧,拿去!」

《底特律自由新聞》還指出,昨天皇家與老虎之戰,氣溫高達攝氏28.9度,但萊爾斯仍舊在球衣內穿著長袖壓縮排汗衫,不過裁判在比賽中確實沒檢查出萊爾斯有使用外部物質。

Tork’s response to Jordan Lyles using sticky stuff last night: “He’s 1-11. You can have it. Take it.” pic.twitter.com/e5TT2mnnZp