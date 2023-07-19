MLB》紅襪遭運動家完封 張育成220場出賽寫台灣新紀錄

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪的台灣野手張育成，連續3場扛下先發第九棒游擊手，2打數無安打，紅襪終場以0：3遭運動家完封，無緣3連勝。張育成也以220場出賽超越陳偉殷，獨居大聯盟出賽場次最多的台灣球員。

張育成17日在大聯盟的出賽數就追平郭泓志，以218場並列台灣球員第2多，昨天以219場正式追上陳偉殷，今天確定先發出賽，以220場成為大聯盟出賽場次最多的台灣球員，張育成今年若持續在紅襪固定出賽，出賽紀錄有望持續推高。

請繼續往下閱讀...

張育成今天在2局下守備發生傳球失誤，諾達（Ryan Noda）和布雷戴（JJ Bleday）該局分別敲出右外野陽春彈和中外野2分砲，單局灌進3分先馳得點，3局上首打席敲出擊球初速達107.1英哩的強勁游擊滾地球，但遭艾倫（Nick Allen）刺殺出局，5局上吞下三振，8局上最後打席被換下場。張育成此役2打數無安打，吞下1次三振，打擊率降至1成54，近期陷入連8打數無安打的小低潮。

運動家24歲年輕右投梅迪納（Luis Medina）繳出5.2局6K無失分的好投，藤浪晉太郎中繼1局無失分，連3場無失分，收下本季第3場中繼成功，運動家終場以3：0完封紅襪，梅迪納收下本季第3勝。紅襪強打吉田正尚未能與同胞藤浪對決，此役繳出單場2支長打的好表現，打擊率升至3成18。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法