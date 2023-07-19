晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MLB》紅襪遭運動家完封 張育成220場出賽寫台灣新紀錄

2023/07/19 12:33

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪的台灣野手張育成，連續3場扛下先發第九棒游擊手，2打數無安打，紅襪終場以0：3遭運動家完封，無緣3連勝。張育成也以220場出賽超越陳偉殷，獨居大聯盟出賽場次最多的台灣球員。

張育成17日在大聯盟的出賽數就追平郭泓志，以218場並列台灣球員第2多，昨天以219場正式追上陳偉殷，今天確定先發出賽，以220場成為大聯盟出賽場次最多的台灣球員，張育成今年若持續在紅襪固定出賽，出賽紀錄有望持續推高。

張育成今天在2局下守備發生傳球失誤，諾達（Ryan Noda）和布雷戴（JJ Bleday）該局分別敲出右外野陽春彈和中外野2分砲，單局灌進3分先馳得點，3局上首打席敲出擊球初速達107.1英哩的強勁游擊滾地球，但遭艾倫（Nick Allen）刺殺出局，5局上吞下三振，8局上最後打席被換下場。張育成此役2打數無安打，吞下1次三振，打擊率降至1成54，近期陷入連8打數無安打的小低潮。

運動家24歲年輕右投梅迪納（Luis Medina）繳出5.2局6K無失分的好投，藤浪晉太郎中繼1局無失分，連3場無失分，收下本季第3場中繼成功，運動家終場以3：0完封紅襪，梅迪納收下本季第3勝。紅襪強打吉田正尚未能與同胞藤浪對決，此役繳出單場2支長打的好表現，打擊率升至3成18。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。