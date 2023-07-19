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MLB》大谷翔平獨居三壘安打王！ 天使勝率5成、洋基續居美東墊底

2023/07/19 12:16

大谷翔平敲出三壘安打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天對決洋基，先發左投山度瓦（Patrick Sandoval）繳出7.1局僅失1分好投，再加上狀元郎莫尼亞克（Mickey Moniak）單場3安猛打灌進3分打點，終場以5：1二連勝洋基，繼續讓洋基在美聯東區墊底，天使則靠著2連勝將戰績推進到48勝48敗，勝率重返五成。

天使1下首棒打者尼托（Zach Neto）敲安，大谷翔平被三振，莫尼亞克敲出右外野方向兩分砲取得2：0領先，洋基在3上在托瑞斯（Gleyber Torres）的陽春砲下追回1分。不過下個半局，洋基先發赫曼（Domingo German）就在滿壘時暴投送分，天使取得3：1領先。

天使5下攻勢再起，尼托被觸身球擊中上壘，大谷翔平敲出三壘安打打下球隊第4分，下棒的莫尼亞克也補上一支強勁安打送回大谷翔平幫助天使取得5：1領先。

山度瓦今天表現精彩，除了被托瑞斯敲出全壘打後都沒有失分，7局只被打1支安打，直到8局1出局後，才被沃爾普（Anthony Volpe）敲出第二支安打，球隊也當機立斷將他換下場，接替上場的韋伯（Jacob Webb）、艾斯特維茲（Carlos Estevez）吃完最後的1.2局無失分，終場天使就以5：1取勝。

山度瓦7.1局只被敲出2安失掉1分奪勝。（今日美國）

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