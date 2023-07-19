中職》新竹市立棒球場一挖再挖 市議員劉崇顯：別歹戲拖棚

新竹市立棒球場一挖再挖，市議員劉崇顯：符合中職比賽場地即可，籲市府加速改善時程，別歹戲拖棚。圖為棒球場上週由美國場務專家指定開挖的情形。（資料照，記者洪美秀攝）



〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安昨天在臉書發文提到新竹市府邀請美國場務專家勘驗後，已初步提出包括紅土區及土壤和排水都要改善，市議員劉崇顯今天也在臉書發文提到，對於棒球場相關的缺失應立即改善，並符合中華職棒能比賽的要求即可，也呼籲市府應趕緊在與廠商的契約下盡速改善，別把棒球場當政治提款機，歹戲拖棚。

市府對此表示，將以專業及安全為改善原則，並等美國場務專家1個月後提出改善建議，市府就會要求廠商盡速改善，力拚明年球季開打。

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劉崇顯今天在臉書發文提到，高虹安7月12日在臉書聲稱的大聯盟專家來勘驗新竹棒球場後，時隔6天後，終於在其臉書上向大家報告相關內容，也將專家title修正為「大聯盟指定場務公司」、「運動草坪事業部總經理」，顯見高市長也認知到直接對外號稱大聯盟來幫忙改善並不妥當，知錯能改給予肯定。

對於美國場務專家對勘驗內容所提的缺失，劉崇顯也提到，改善到中華職棒能夠在此比賽的程度，他也盤點有關紅土區及排水缺失，在其他目前有開打中職比賽的球場中是如何處置，他舉排水效能不佳中「球場積水30分鐘內排空」是常見的準則，然而，目前有打中職比賽的球場中，也有許多無法達成這個標準，最有名的就是「桃園棒球場」，比起新竹更是個全新興建的球場，卻因防水層錯誤施工，讓排水功能極差，幾乎是遇小雨就延賽而被戲稱「超級壩」，但在桃猿球團的OT維護營運下，仍是全台看球與比賽環境數一數二的球場。

針對場內排水溝的疑慮，劉崇顯提到，場內排水溝並不是新竹棒球場獨有，包括「天母棒球場」與「斗六棒球場」也都是如此設計，這一個是味全龍OT營運的主場，另一個是味全龍的春訓基地，代表球團在維管上有足夠的經驗去處置，使場內的排水溝不會影響球員的運動表現 。

至於草皮生長狀況不佳，劉崇顯認為草皮維護的工作繁雜，只要中斷幾個禮拜就會失去原有狀態，更何況是擺了好幾個月都不動它，這再再顯示市府不該一再拖延 棒球場的改善工程。

針對紅土區域不符標準，劉崇顯也強調，這是在去年勘驗球場時就發現的問題，不符合契約規範的施作，在驗收階段都可以「立即要求」廠商直接改善不需追加預算 ，代表儘早完成土層改善與重種草皮，即可解決這個問題。

劉崇顯強調，他不反對任何專業人士來給予球場改善建議，但這個程序不應該去拖延球場改善進度 ，而事實也證明以上問題，台灣的職業球團都有能力來處置，讓新竹球場做為一個可以開打中職球賽 的場地。市府承諾明年球季開打，卻說還要等到BV公司1個月後的場地報告，究竟何時要正式開始改善工程也遙遙無期，呼籲高虹安儘速將球場還給市民與球迷 ，不要一直把棒球場當成政治提款機。

新竹市立棒球場一挖再挖，市議員劉崇顯：符合中職比賽場地即可，籲市府加速改善時程，別歹戲拖棚。（劉崇顯提供）

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