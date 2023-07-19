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PLG》他曾率領球隊大翻身！夢想家迎來澳洲新主帥 盼打出新氣象

2023/07/19 12:19

皮爾曼。（夢想家提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕夢想家季外持續進行補強計畫，今球團宣布與前吉隆坡猛龍（Kuala Lumpur Dragons）總教練傑米皮爾曼（Jamie Pearlman）合作，新賽季將由皮爾曼執掌兵符，前教練賴柏霖將回歸助理教練角色協助球隊。

51歲的皮爾曼在球員時期曾經效力澳洲職籃聯賽（NBL）勁旅坎培拉大砲（Canberra Cannons）和凱恩斯大班蛇（Cairns Taipans）。教練生涯自 2013 年展開，執教首年他擔任昆士蘭半職業聯賽（QBL）凱恩斯馬林魚（Cairns Marlins）的教練，當年即當選年度最佳教練，更在 2016 年帶領馬林魚奪得總冠軍。

2018 賽季，皮爾曼擔任紐西蘭職籃聯賽（New Zealand-NBL）尼爾遜巨人（Mike Pero Nelson Giants）的主帥，成功幫助球隊翻身。尼爾遜巨人在2017球季以 4 勝 14 負排名聯盟倒數第2，皮爾曼接手後成功改造球隊，率隊以14勝4負的佳績拿下例行賽亞軍，並一舉摘下2018年紐西蘭職籃聯賽年度最佳教練的頭銜。

2018年至2020年，皮爾曼成為吉隆坡猛龍教頭，征戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），並在一個賽季的磨合調整後，將球隊自聯盟倒數第2名帶至聯盟第3名。2020至2023年，他則再度回到澳洲職籃聯賽擔任阿得雷德36人（Adelaide 36ers）的首席助理教練。

夢想家總經理韓駿鎧表示，非常開心可以跟皮爾曼合作，「皮爾曼教練的加入可以為團隊注入全新的活水，我們也相信他帶來的觀念及系統，能夠解決夢想家過去這兩季所面臨的問題。」韓駿鎧特別提到，皮爾曼擁有豐富的執教經驗，期待在他的帶領之下，能讓年輕球員穩定成長，激發出最大潛能。

皮爾曼表示，很感謝夢想家球團給予機會，在ABL與夢想家對戰時即對這支球隊留下很好的印象。對於夢想家未來方向，他強調，首要觀念是希望團隊從防守做起，「一支冠軍隊伍總有非常好的防守效率，得分固然重要，我也知道陣中有許多得分手段犀利的球員，不過仍需擁有積極的防守態度，這也是促使我們能夠往目標邁進的關鍵。」

皮爾曼強調，他從球員到教練，在澳洲職業籃球待了很長的一段時間，加上從小就參與許多肢體接觸較多的運動，比如澳式足球與橄欖球等，所以把各方運動知識帶入籃球，也期待透過這些優勢塑造出身體強悍、精神堅韌的夢想家。

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