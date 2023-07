MLB》瘋狂打擊戰！單日12支球隊海灌10分 豪寫129年超狂紀錄

響尾蛇今以16:13擊敗勇士。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今天大聯盟出現多場打擊戰,一共有12支球隊得分超過10分,其中還有4場比賽為交手雙方皆攻下至少10分,雙雙創下大聯盟難得可貴的超狂紀錄。

在今天之前,上次出現單日12支球隊得至少10分,是在1884年美國時間5月30日,而史上單日最多球隊攻下超過10分則發生在1894年美國時間7月4日,當時有13支球隊達成此成就。

請繼續往下閱讀...

另外,今日巨人對上紅人、大都會對上白襪、響尾蛇對上勇士、皇家對上老虎的4場打擊混戰,交戰雙方皆攻下超過10分,上次單日出現4場比賽雙方都得超過10分,是在1894年的美國時間7月9日。

《CBS Sports》指出,本季大聯盟單一球隊的場均得分為4.58分,這是自2019年的4.83分後所創下的最高紀錄;至於大聯盟單日史上最高總得分為222分,發生在1962年美國時間6月10日,而今日得分總和為199分,上次單日總得分超過200分則是2021年美國時間7月1日。

The bats were HOT on Tuesday.



12 teams scored 10+ runs. pic.twitter.com/QA5EiB4HIx