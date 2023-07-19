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MLB》瘋狂打擊戰！單日12支球隊海灌10分 豪寫129年超狂紀錄

2023/07/19 14:07

響尾蛇今以16：13擊敗勇士。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天大聯盟出現多場打擊戰，一共有12支球隊得分超過10分，其中還有4場比賽為交手雙方皆攻下至少10分，雙雙創下大聯盟難得可貴的超狂紀錄。

在今天之前，上次出現單日12支球隊得至少10分，是在1884年美國時間5月30日，而史上單日最多球隊攻下超過10分則發生在1894年美國時間7月4日，當時有13支球隊達成此成就。

另外，今日巨人對上紅人、大都會對上白襪、響尾蛇對上勇士、皇家對上老虎的4場打擊混戰，交戰雙方皆攻下超過10分，上次單日出現4場比賽雙方都得超過10分，是在1894年的美國時間7月9日。

《CBS Sports》指出，本季大聯盟單一球隊的場均得分為4.58分，這是自2019年的4.83分後所創下的最高紀錄；至於大聯盟單日史上最高總得分為222分，發生在1962年美國時間6月10日，而今日得分總和為199分，上次單日總得分超過200分則是2021年美國時間7月1日。

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