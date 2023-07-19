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NBA》再談「揮拳波爾事件」 格林喊冤：我不是會突然失控的人

2023/07/19 14:20

格林再度談論揮拳事件。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然日前波爾（Jordan Poole）已被勇士交易至巫師，不過外界仍相當好奇，當初他遭D.格林（Draymond Green）揮拳事件的衝突始末。對此，事件主角之一的D.格林，近日則在貝佛利（Patrick Beverley）的節目中大聲喊冤，強調自己不會沒有原因揍人，是重複很多次後才大爆發。

D.格林（Draymond Green）與波爾的爭執發生在去年10月的一次訓練中，雙方激烈溝通後，D.格林對波爾拳腳相向，事發畫面更遭外流，也立刻引起軒然大波，不僅剛簽下大約的波爾本季過得鬱鬱寡歡，就連D.格林也坦言，自己喪失休息室話語權，最終間接導致勇士衛冕失敗，休賽季球隊更選擇與波爾分道揚鑣。

而D.格林近日再度對此事件發聲，表示「我不會就只是揍人，在那之前當然先有對話，通常情況我也不會馬上被激怒，但這些對話一直在重複，然後就升級到那個地步」。

此外，D.格林還進一步解釋，「這是一支隊伍，且大家都知道，隊上沒有其他人會讓我一下子就失控的，我也不是那種會突然失控的人，但在男人間，有些話是不能說的，大家也知道，有些事情是得要堅守原則的」。

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