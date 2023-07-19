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MLB》大谷超狂紀錄與3大神獸齊名 有望挑戰50轟、10三壘打壯舉

2023/07/19 14:50

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天在對戰洋基的比賽當中，敲出領先全聯盟的第7支三壘安打，他也成為大聯盟史上第4位在球隊前100場比賽中繳出至少35轟、7支三壘打的球員，而大谷本季有望挑戰50轟、10支三壘安打的紀錄，這項壯舉至今只有2人所達成。

大谷翔平今天對戰洋基3打數1安打，另有1次保送，打擊率升至3成07。大谷5局下第三打席敲出擊球初速110.5英哩（約177.8公里）的右外野三壘安打，帶有1分打點，而他也超越皇家好手惠特（Bobby Witt Jr.），獨居大聯盟三壘安打王。

日本雅虎的專欄作家宇根夏樹指出，在球隊前100場比賽中繳出至少35轟、7支三壘打的球員只有4人，分別是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）、洋基傳奇球星賈里格（Lou Gehrig）、名人堂球星福克斯（Jimmie Foxx）和今年的大谷翔平。

大谷翔平本季有望達成50轟、10支三壘安打的壯舉，挑戰高懸68年的紀錄，大聯盟史上只有2人達成，分別是1921年的貝比魯斯和1955年的傳奇球星梅斯（Willie Mays），貝比魯斯當年繳出59轟、16支三壘打，梅斯則有51轟、13支三壘打。

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