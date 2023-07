MLB》大谷超狂紀錄與3大神獸齊名 有望挑戰50轟、10三壘打壯舉

大谷翔平。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天在對戰洋基的比賽當中,敲出領先全聯盟的第7支三壘安打,他也成為大聯盟史上第4位在球隊前100場比賽中繳出至少35轟、7支三壘打的球員,而大谷本季有望挑戰50轟、10支三壘安打的紀錄,這項壯舉至今只有2人所達成。

大谷翔平今天對戰洋基3打數1安打,另有1次保送,打擊率升至3成07。大谷5局下第三打席敲出擊球初速110.5英哩(約177.8公里)的右外野三壘安打,帶有1分打點,而他也超越皇家好手惠特(Bobby Witt Jr.),獨居大聯盟三壘安打王。

日本雅虎的專欄作家宇根夏樹指出,在球隊前100場比賽中繳出至少35轟、7支三壘打的球員只有4人,分別是「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)、洋基傳奇球星賈里格(Lou Gehrig)、名人堂球星福克斯(Jimmie Foxx)和今年的大谷翔平。

大谷翔平本季有望達成50轟、10支三壘安打的壯舉,挑戰高懸68年的紀錄,大聯盟史上只有2人達成,分別是1921年的貝比魯斯和1955年的傳奇球星梅斯(Willie Mays),貝比魯斯當年繳出59轟、16支三壘打,梅斯則有51轟、13支三壘打。

Shohei Ohtani not only leads MLB in homers, but also in triples!



This one was 110.5 MPH! pic.twitter.com/95aBbfylLo