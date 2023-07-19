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MLB》1局無失分悼念過世的前隊友 藤浪晉太郎：哪怕幫他一點也好...

2023/07/19 15:16

藤浪晉太郎在退場後向已逝的前隊友致意。（產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕運動家日本火球男藤浪晉太郎今天繳出1局無失分好投，賽後他也談起昨日罹癌過世的阪神虎前隊友横田慎太郎，直言就算是一點也好，希望能用好投來幫助他。

横田慎太郎在2013年選秀會上被阪神虎選中，在2016年登上日職一軍，而當時的藤浪晉太郎就是一軍主戰投手，藤浪賽後接受訪問時表示：「昨天就聽到了橫田的訃報。雖然不知道今天能不能上場，但只要上場，就是希望能夠有好的表現，哪怕是能夠幫他一點也好，我是抱著這樣的想法登板的。」

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在今天投球前，藤浪也蹲在投手丘寫下了橫田的名字。「我問球團能不能帶著喪章（左手臂纏黑色的布）登板，但那違反規則，所以沒辦法。後續就想除此之外還有什麼（致哀的）方法？便聽說很多球員會把他們的名字寫在投手丘上，並在投完後抬頭看天上。」藤浪在今天練投時就把一塊黑色的布別在自己的左臂上，而在今天他退場後，也舉起手抬頭看向天上致意。

藤浪談到自己今天在練投時狀態不佳，甚至丟了三顆球進場內時說道：「在牛棚時，我的狀態非常的糟糕，便在一邊覺得狀態不好的情況下登板，想辦法用好的方式壓制住，雖然談不上是好的表現，但我想，多少展示了一些好的東西吧？」

藤浪晉太郎最近連續兩場比賽無失分，7月7場比賽共主投8局防禦率只有2.25，沒有投出四壞球（但有一次觸身球），還送出10次三振，且最近他的控球也逐漸回穩，已經連續11場比賽沒有投出四壞保送。

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