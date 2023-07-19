南韓賽》白馭珀相隔4年扳倒世界冠軍辛度 分析獲勝關鍵

白馭珀。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕白馭珀今天在超級500系列南韓公開賽首輪以21：18、10：21、21：13扳倒2019年世錦賽冠軍印度一姐辛度，勇闖女單16強，小小白賽後也提到這場暌違近4年的對戰首勝關鍵。

白馭珀生涯對辛度拿到1勝4負，前一次碰頭是去年亞錦賽，小小白力戰3局告負，她表示，其實當時有機會奪勝，但主因就是不夠專心，因此這次發現在南韓賽首輪就要再次對決，讓她有點緊張，不過自己也從過去失利中汲取教訓。

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比賽分水嶺出現在第3局，兩人在前段互有拉鋸，但打到11：11平手時，白馭珀連拿5分拉開差距，最後她揚長而去以21：13奪勝，小小白分析，辛度可能因為前兩週征戰美國、加拿大賽事，因為時差導致專注度下滑，變得更急躁，也讓她逮到機會。

白馭珀賽後受訪時說：「辛度可能會在僵持時透過快速進攻拉開比分，但我有特別針對這點加強，就是更專注且有耐心，不讓她發揮優勢，透過調動讓她有更多失誤，自己也藉此找到機會攻擊。」

這是白馭珀自2019年11月中國福州公開賽後對戰辛度的首勝，只是她下一場對手也不好惹，小小白將對上中國奧運金牌、世界排名第3的陳雨菲，而她已經吞下對戰3連敗。

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