中職Live》泰樂對決克維斯 兄弟 0：0 獅

第四局（統一獅 0：0 中信兄弟）

4局上，陳重廷敲一壘界外飛球被接殺，1出局。蘇智傑敲中外野一壘安打，林益全選到保送上壘，統一獅攻佔一、二壘。陳鏞基吞三振，2出局。潘傑楷敲三壘滾地球被刺殺，3出局。

第三局（統一獅 0：0 中信兄弟）

3局下，福來喜敲二壘滾地球被刺殺，王政順敲投手前滾地球被刺殺，岳東華敲一壘平飛球，被統一獅一壘手陳鏞基跳起來沒收，3出局。

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3局上，陳重羽敲一壘飛球被接殺，林靖凱吞三振，陳傑憲敲左外野飛球被接殺，3出局。

第二局（統一獅 0：0 中信兄弟）

2局下，詹子賢敲中間方向一壘安打，張志豪吞三振，陳子豪敲投手前滾地球形成雙殺，3出局。

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2局上，林益全敲一、二壘間穿越安打，陳鏞基敲游擊滾地球形成雙殺打，2出局。潘傑楷敲中間方向一壘安打，鄭鎧文敲中外野飛球被接殺，3出局。

第一局（統一獅 0：0 中信兄弟）

1局下，岳政華敲一壘滾地球被刺殺，江坤宇敲游擊滾地球被刺殺，許基宏選到保送上壘，輪到詹子賢打擊時，兄弟一壘跑者許基宏被牽制出局，3出局。

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1局上，陳傑憲敲二壘滾地球被刺殺，陳重廷敲游擊滾地球被刺殺，蘇智傑吞三振，3出局。

賽前：

統一獅先發打序：

第1棒 陳傑憲 中外野手

第2棒 陳重廷 二壘手

第3棒 蘇智傑 左外野手

第4棒 林益全 指定打擊

第5棒 陳鏞基 一壘手

第6棒 潘傑楷 三壘手

第7棒 鄭鎧文 右外野手

第8棒 陳重羽 捕手

第9棒 林靖凱 游擊手

先發投手：克維斯

中信兄弟先發打序：

第1棒 岳政華 中外野手

第2棒 江坤宇 游擊手

第3棒 許基宏 一壘手

第4棒 詹子賢 左外野手

第5棒 張志豪 右外野手

第6棒 陳子豪 指定打擊

第7棒 福來喜 捕手

第8棒 王政順 三壘手

第9棒 岳東華 二壘手

先發投手：泰樂

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