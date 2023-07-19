日職》太趕了？4天內打2場明星賽 歐力士監督直言很奇怪

日職明星賽。（產經體育提供）

〔體育中心／綜合報導〕日職明星賽今天起在名古屋巨蛋開打，明天將移至廣島馬自達球場舉行。擔任太平洋聯盟明星隊監督的歐力士教頭中嶋聰認為，4天內打2場明星賽很奇怪，也希望選手們不要受傷。

根據《體育報知》報導，中嶋聰表示，「不論怎麼看，4天內打2場比賽很奇怪，還包含比賽預備日，而且也不是說不會下雨吧？（如果延賽）會讓球員直接銜接（後半）球季，我覺得這樣是不對的。」

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日職在2014年之前，有打過3場明星賽，但日職從2014年起全改成打兩場明星賽，其賽程安排變成4天內打2場明星賽，再銜接後半賽季。《體育報知》指出，若明天廣島馬自達球場的賽事因雨中止，比賽將延至21日進行，而例行賽將在本月22日恢復進行，這將代表參加明星賽的選手等於沒有休息。

去年也擔任洋聯明星隊監督的中嶋聰，就對明星賽的時間安排感到困惑，並在今年1月的監督會議中提出這個問題。

此外，本屆日職明星賽的監督推薦名單中，中嶋聰考慮到球員身體狀況，並沒有挑選今年3月參加世界棒球經典賽的日本隊國手，引起球迷們熱議。中嶋聰認為，需要制定各種計畫，例如不選經典賽的成員、或是確保合理的休息日程安排等。

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