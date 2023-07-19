中職》本季首位小聯盟買斷洋投 恰總評價新洋投艾士特

中信兄弟新洋投艾士特。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今天宣布跟新洋左艾士特完成簽約，預計本週抵台，他是本季首位從小聯盟買斷的洋將，先前也有其他球隊注意到，後來被兄弟簽走，總教練彭政閔認為，從經驗值和能力評估，看起來滿符合這個聯盟的。

艾士特去年在大聯盟投了20場，四縫線速球均速92英里（約148公里），而使用最多的球種是橫向滑球sweeper，使用率47.3%比直球的34.9%來要多。

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恰總指出，艾士特有上過大聯盟2年，雖然都屬於長中繼型的投手，球隊找洋將都是以先發角度設定，「不過還是要看球隊需要的角色來做決定。」

先前恰總提到希望找來的洋將類型像德保拉、羅昂，艾士特是否符合？恰總說，「投了就知道，洋將來之前球隊都會評價，試了才有辦法去評估。」

30歲的美籍左投艾士特身高190公分，92公斤，去年在大聯盟小熊隊及海盜隊總計出賽20場，共22.1局送出25次三振、16次保送，防禦率5.64、每局被上壘率1.84。

艾士特今年在水手3A打拚，出賽21場其中4場先發，戰績3勝1敗，總計40.2局投球，送出44次三振、22次保送，防禦率4.20、每局被上壘率1.50。

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