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南韓賽》報教練被挖角的一箭之仇！伍家朗3局淘汰李梓嘉晉級16強

2023/07/19 18:25

伍家朗。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕原任香港國家隊的教練黃達明提前離隊，返回馬來西亞執教李梓嘉，讓伍家朗在上月征戰國際賽都得孤軍奮戰，而2人在今天超級500系列南韓公開賽男單首輪就碰頭，也成為話題十足的對決。

伍家朗與李梓嘉交手過4次，以3勝1負佔上風，且近期取得3連勝，而今天雙方狹路相逢，伍家朗也保持對戰優勢，在56分鐘的3局大戰，以21：15、18：21、21：17勝出。

克服首局10：14的落後劣勢，伍家朗連掃6分逆轉，並在16：15領先時，連得5分，成功先下一城。進入次局，雙方一路僵持，曾11度戰成平手，李梓嘉在18分平手之際連下3分，順利扳回一城。

決勝局前段戰況拉鋸，但伍家朗在10：12落後時拉出7：0攻勢站上領先，並維持至少3分的差距，最後4分差搶下勝利，3局淘汰李梓嘉，也報了教練被挖角的一箭之仇。

黃達明本與香港達成協議會帶到2024年巴黎奧運，但他在今年5月閃電辭職，宣布加入李梓嘉教練團，讓香港國家隊的男單教練一職突然懸缺，當時伍家朗也對此事頗有微詞。

伍家朗16強對手是馬來西亞選手黃智勇，黃智勇在首輪打得輕鬆，他以21：11、21：4解決印度曼朱納特。

李梓嘉。（資料照）

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