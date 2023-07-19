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女足世界盃》拒花花公子裸照邀約 德國美女專心養傷

2023/07/19 18:35

格溫。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕德國名將格溫（Giulia Gwinn）因為傷勢恢復不如預期，抱憾退出女足世界盃，還透露婉拒《花花公子》成人雜誌拍攝裸照邀約；有趣的是，現年55歲的德國女足隊總教練泰珂倫堡（Martina Voss-Tecklenburg）也表示，自己早在34年前就推掉上封面的機會了。

據《AS Sport》、《圖片報》等外媒報導， 《花花公子》今年初與格溫接觸，並提出「 非常誘人條件 」，但這位24歲的拜仁慕尼黑右後衛回絕了，因為她左膝十字韌帶受傷動刀後想專心復健調整，只是恢復情況不如預期，仍遺憾地缺席本屆世界盃， 「 我尊重《花花公子》的作品，但我更喜歡在球場上，以一名足球運動員的身份展現自己。我希望大家能夠討論更多令人興奮和重要的話題，尤其是現在的世界盃。」 格溫是上屆2019年世界盃被最佳新秀，隔年入選歐洲盃最佳陣容，但去年10月受傷後休兵迄今。

至於泰珂倫堡則坦承，早在 1989 年就收到《花花公子》類似邀約，當時她沒答應是不希望影響全隊，如今時代已經不同，這位總帥允許國家隊球員們自行決定是否拍攝裸照。2011年女足世界盃前，德國U20 國家隊5名女將就登上《花花公子》封面，一度引發球迷熱議。

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