洋基羅冬戰天使、女足世界盃開踢 今日賽事預告與轉播

羅冬。（資料照，法新社）
早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！
今日大聯盟有一場賽事轉播，由洋基對決天使，洋基將派出明星左投羅冬（Carlos Rodon）先發，季初因傷缺陣的羅冬，本季先發2場都吞敗、防禦率5.23；天使隊則派出頂級新秀希爾賽（Chase Silseth），今年出賽9場有1場先發，戰績1勝1敗防禦率5.30。
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南韓羽球公開賽16強賽，戴資穎將對上馬來西亞選手蕾莎娜（Letshanaa Karupathevan），另一名台灣女單好手白馭珀將對上中國名將陳雨菲；台灣一哥周天成將碰上丹麥安童森（Anders Antonsen），而王子維則碰上中國選手陸光祖；台灣男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵將遭遇世界第1的印尼阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）；不過，只有周天成和「楊肉盧」的賽事在轉播場。
中職部分，中信兄弟將在洲際球場碰上樂天桃猿，兄弟派出鄭浩均，而桃猿則推出曾仁和掛帥主投；富邦悍將今在新莊球場迎戰味全龍，悍將推出洋投肯特，龍隊則派出傷癒復出的布里悍。
2023年世界盃女足今天登場，紐西蘭將碰上挪威，澳洲將對上愛爾蘭。
MLB
07：00 緯來體育、愛爾達體育1台
南韓羽球公開賽
08：00 16強 （上） 愛爾達體育3台
12：00 16強 （下） 愛爾達體育3台
2023女足世界盃
14:50 紐西蘭 VS 挪威 A組第一輪 開幕戰 愛爾達體育1台
17:50 澳洲 VS 愛爾蘭 B組第一輪 愛爾達體育1台
中職
18:35 樂天桃猿@中信兄弟 緯來體育
18:35 味全龍@富邦悍將 MOMOTV