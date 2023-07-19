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南韓賽》明日賽程出爐！戴資穎下午迎戰大馬選手 白馭珀將對決陳雨菲

2023/07/19 19:46

戴資穎。（Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣一姐戴資穎今在超級500系列南韓公開賽以21：17、21：7輕取印度班索德（Malvika Bansod），預計明天下午2點40分左右上陣，將對決世界排名73馬來西亞選手蕾莎娜（Letshanaa Karupathevan）。

戴資穎今天闖過首關後，明天下午將碰上今天擊敗台灣選手黃瀞平的大馬女將蕾莎娜，雙方沒有交手紀錄。

白馭珀今天在首輪以21：18、10：21、21：13扳倒世界排名17的印度一姐辛度，順利闖進16強。預計明天在下午1點對決世界排名第3的中國好手陳雨菲，小小白過去對她吞下3連敗，還沒有贏過。

白馭珀和陳雨菲前次交手為今年6月的新加坡公開賽，當時小小白陷入苦戰，兩局都沒拿超過10分。明天要再度挑戰陳雨菲，小小白說：「會全力去挑戰當今最具指標性的對手，今天也會好好休息、恢復，明天要努力把自己的特色發揮出來。」

王子維則在上午8點50率先上陣，他將碰上世界排名13的中國陸光祖，王子維對他取得1勝2負。

至於台灣一哥周天成預計中午12點和丹麥安童森（Anders Antonsen）交手，小天對他取得7勝3負的優勢。台灣男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵在同一場地接在小天之後上陣，遭遇世界第1的印尼阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）。

白馭珀。（資料照，記者方賓照攝）

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