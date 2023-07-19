中職》駕限量名車帥氣進場！ 「韓哥」姜成鎬為悍將開球

韓哥為富邦悍將開球。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將昨公布飾演《玩命關頭》「韓哥」一角的姜成鎬（Sung Kang）開球。在富邦球團安排下，姜成鎬駕駛1974年愛快羅密歐GTV 2000（Alfa Romeo GTV 2000）帥氣進場，為悍將開出好球。

賽前，姜成鎬和富邦悍將球員一起練投，姜成鎬說，他從小就是運動迷，喬治亞州出身的他，最愛球星是曾效力勇士隊、生涯398轟的D.默菲（Dale Murphy）。

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如今，富邦悍將邀請他進場開球，姜成鎬笑說：「就像是美夢成真一樣，誰會說不呢？」賽前，悍將投手郭俊麟還送姜成鎬一個手套，姜成鎬開心地說，身為運動迷，能得到職棒球星送的球具，真的是美夢成真。

姜成鎬駕駛進場的車大有來頭，是富邦球團特別商借，據聞全台僅3輛。姜成鎬透露，那輛車可說是「老朋友」，自己在《玩命關頭10》就是開那輛車，他說：「我在美國也有一輛一樣的。」

韓哥為富邦悍將開球。（記者陳志曲攝）

韓哥為富邦悍將開球。（記者陳志曲攝）

韓哥為富邦悍將開球。（記者陳志曲攝）

韓哥為富邦悍將開球。（記者陳志曲攝）

韓哥為富邦悍將開球。（記者陳志曲攝）

韓哥為富邦悍將開球。（記者陳志曲攝）

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