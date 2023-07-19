日職明星賽》「令和怪物」嘆未能全部賞K 柳田悠岐開轟連兩年奪MVP

羅德「令和怪物」佐佐木朗希。（圖片取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕日職明星賽首戰今天在名古屋巨蛋登場，羅德「令和怪物」佐佐木朗希今天先發1局無失分，太平洋聯盟明星隊打線全場擊出15支安打，包含兩發全壘打，最後以8比1擊敗中央聯盟明星隊。軟銀鷹球星柳田悠岐單場3支2，包含一發陽春砲，連兩年都奪得明星賽MVP。

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佐佐木朗希今天投1局18球中，賞2次三振、被敲1支安打，只有8顆是速球，最快投到161公里，而且全場只有2球破160公里，其他都是變化球。佐佐木朗希說，原本打算全部都三振，但很可惜沒有成功，他覺得對方會鎖定速球，因此多丟一些變化球，但感覺球場上有點冷清。

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洋聯明星隊首局就打下4分，柳田悠岐在第3局轟出陽春砲，日本火腿新星萬波中正也在第7局擊出右外野陽春彈。

歐力士王牌投手山本由伸第2局接替投球，交出1局1K的無失分好投。洋聯明星隊共用8名投手，其中軟銀42歲老將和田毅後援1局無失分，寫下洋聯明星隊最年長登板的選手；央聯明星隊先發投手村上頌樹主投2局失4分吞敗。

柳田悠岐成為自1998年、1999年的讀賣巨人名將松井秀喜之後，再度有連兩年奪明星賽MVP的選手。柳田悠岐賽後受訪自嘲說，「這是久違的贏球。（因為所屬的軟銀近期吞9連敗）。能讓大家看到贏球真是太好了。」

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