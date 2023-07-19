桌球》是對手也是好隊友 田曉雯、林姿妤互相扶持再闖亞帕運

田曉雯、林姿妤。（中華帕拉林匹克總會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2023新北市國際帕拉桌球公開賽最後一日，全部成績出爐，我國好手田曉雯在女單、女雙及混雙都收下銀牌。特別是她與林姿妤因分組屬同個級別，兩人既是單打對手，又是雙打隊友，對她們來說，亦敵亦友的關係不只帶來競爭，還能扶持彼此一起成長茁壯。

兩人從2018雅加達亞帕運正式搭檔，這幾年攜手參加大大小小的賽事，兩人不斷累積經驗、培養默契，林姿妤強調，單打遇到時就盡全力去打，雙打該有的默契跟練習也都不能少，畢竟兩人合拍就是要面對外國選手，要保持專注狀態。田曉雯則說：「我們都希望彼此可以很坦然面對這件事，私底下也會在單打後覆盤討論，她贏了代表她有成長，我贏了她也會替我開心，是互相一起上進。」

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10月兩人將代表我國出戰杭州亞帕運，相比上屆初試啼聲，這次兩人備戰心態都有所成長，林姿妤指出，經歷2020東京帕運的洗禮，對於對手較為熟悉，這次會更針對性做準備，田曉雯也盼，能打出比上次更好的成績。

此次新北市公開賽田曉雯奪下女單銀牌、女雙銀牌及混雙銀牌，林姿妤則收下女雙銀牌，兩人不約而同表示，表現都有達到原先預期，只是要再謹慎一點。這次兩人能有好表現並將獎牌留在國內，兩人都相當感謝億光電子一直以來的支持。億光電子不只贊助選手資源，這次也協助舉辦比賽，公司同仁還自製加油牌到現場觀賽。

「因為身障運動很少人會來看，身後有啦啦隊很開心也很感動，他們真的很有心，是很溫暖的舉動。」田曉雯表示，是企業在背後支撐著前進，也因此想用更好的成績作為回報，林姿妤也提到，很感謝億光電子願意出來拋磚引玉，讓身障運動有更好的環境。

同樣受到億光電子照顧、與田曉雯搭檔混雙的蘇晉賢，這次收穫男單金牌、男雙銅牌及混雙銀牌，他說：「跟上個公開賽相比，這次打得不錯，有贏過排名比我高的，可能有大家為我加油。雖然多少會緊張，但會更興奮、更想要贏球。」他強調，將受到關注的壓力轉為動力，以成績來展現訓練成果，就是不辜負大家對他的支持。

今日雙打賽事結束，台灣隊打下1金、3銀、2銅，頒獎典禮邀請到中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠、教育部體育署全民組呂宏進組長、億光電子董事長特助丁建明與中華帕拉林匹克總會副會長張雷鳴擔任頒獎貴賓。2023新北市國際帕拉桌球公開賽，中華隊連同單打合計共獲4金、4銀、7銅。

本屆賽事在板樹體育館舉行，獲得教育部體育署與新北市政府大力支持，板樹體育館的完整設施，以及主辦單位的辦賽用心，讓遠道而來的各國參賽選手一致稱讚。

「2023年新北市國際帕拉桌球公開賽」獲得新北市綠色能源產業聯盟、愛爾麗集團、億光電子與億光文化基金會等積極相挺，皆是企業社會責任的最佳典範；此外，文化大學則在校長王子奇大力推動下，派出體育學院與外語學院近百位志工，更是比賽順利舉行的最大助力。

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