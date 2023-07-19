女足世界盃》冠軍預測 美女強權誰與爭鋒

美國女足。（資料照，法新社）

特約作者:布萊恩小宇

本屆世界盃女足將於7/20至8/20在澳洲舉辦，而在女足世界排名中，美國是目前的世界第一，在近幾年的世界盃，美國女足展現出強大的宰制力，也是目前世界盃女足冠軍最多次的國家，前兩屆目前已經連續拿下，是否能連續三次奪冠，將會是本屆一大看點之一。

依照世界排名來看，目前看起來除了巴西、法國女足在同一組之外，其他分組第一個頭號種子籤運都還算可以，而美國隊主力前鋒一字排開，豪華的陣容確實讓對手聞風喪膽，尤其是美國女足在近期國際友誼賽中，拿下九連勝，不僅是進攻還是防守端，表現都是十分優秀，以分組來說，美國女足若能順利第一出線，在淘汰賽面對的G組次名，不管是哪隊，實力都有巨大的差距，在籤表上真的有機會讓美國遇到第一次的強敵，似乎最高機率就是在四強可能會對到西班牙，美國女足曾經在去年面對到西班牙女足的國際賽中，以0:2不敵對手，還是不容輕忽對手，畢竟西班牙女足在目前世界排名也是高居第六。

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若是美國一路順利晉級，極有可能在冠軍賽對到英格蘭女足或是德國女足其中一支隊伍，這兩支隊伍目前世界排名都更勝西班牙一籌，決賽美國隊肯定也會是一場硬仗，但畢竟美國女足兵多將廣，加上小組賽和淘汰賽難度也是到後面才會逐漸提升，對美國女足來說也可以充分調節球員消耗，球員心態也是十分重要，畢竟要挑戰三連霸之路，歷史上來說從未有連續三屆世界盃冠軍的產生，今年美國女足前景看好奪冠，挑戰三連霸。

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