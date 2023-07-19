女足世界盃》開幕戰怎麼押最有勝算 澳洲預約大開殺戒

克爾。（路透）

澳洲vs愛爾蘭 比賽時間:07/20 18:00 特約作者:許耀文

位於B組的兩支球隊澳洲隊和愛爾蘭隊將正面交手，澳洲隊是和紐西蘭隊一起 合辦本屆女足世界盃的地主國，至於愛爾蘭隊則是在歐洲區資格賽最後擊敗蘇格蘭隊後迎來她們隊史第一次的世界盃之旅，此前不要說世界盃，連歐洲盃決賽圈都沒有打入過的愛爾蘭隊現在基本是已經創下他們女足史上的巔峰了。

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然而愛爾蘭隊可能即將面臨被澳洲隊震撼教育，畢竟澳洲隊可是過去四屆世界 盃都順利闖入淘汰賽的強權，還在2020年奧運時拿下過第四名的好成績，其中當家前鋒克爾（Sam Kerr）從2009年開始踢國家對累積出賽120場進了63球，已 經是澳洲女足國家隊史上最多進球的球員，近兩個賽季還在女英超蟬聯最佳射手的榮譽，除了兩邊過往的成績差距巨大，別忘了澳洲隊還有主場優勢。

另外澳洲隊遇上弱隊時常常也是完全不腳軟，去年亞洲盃小組賽遇上印度尼西 亞她們狠狠踢了一場18:0堪稱滅門血案的比賽，且小組賽另外兩隊加拿大與奈及利亞也都是征戰女足世界盃好幾屆的強敵，面對愛爾蘭這支小組賽明顯最弱的對手，就是要踢出一場大勝，徹底增加小組賽三場比賽以後不論是積分還是得失球上的優勢，才不會成為小組賽三強中被淘汰的那一隊，所以這場就看 好澳洲隊會過盤勝出。

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