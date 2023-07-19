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女足世界盃簡史2 -日本女足的崛起

2023/07/19 21:23

特約作者：傑拉德

2003年美國世界盃，本來這屆賽事由中國主辦，但因為中國SARS疫情，國際足聯不得不改交給四年 前舉辦決賽圈而名利雙收的美國。歐洲盃亞軍瑞典，雖然一開始輸給美國，但之後接連擊敗北韓、奈及利亞與巴 西，最後又在與加拿大的比賽贏得勝利， 首次踢進世界盃決賽。 誓要拿下第三次世界盃冠軍的美國，這次又佔地主國之利，也有十二名上屆奪 冠高手入隊，按理說應該續奪冠之路應該相當順利才是，然而雖然一開始每戰必勝，不過遭遇德國隊後，這股氣勢就瞬間消失殆盡，最後僅拿到季軍。 晉級決賽的另一支球隊德國在這屆世界盃前，他們已經拿到五次歐洲盃冠軍，而且是三連霸，所以在分組賽先後打敗加拿大、日本及阿根廷，三戰全勝晉級 。

八強戰時，以7 1的比數輕鬆淘汰俄羅斯;四強大勝美國3:0，踏入決賽與瑞典 一決生死。 這場德國與瑞典之戰，90分鐘的比賽，雙方踢成1:1，令比賽進入加時賽。 由於此屆比賽設立了「黃金進球」制度，所以金策爾（Nia Kuenzer）以頭球頂進網窩的這一球，就讓德國以2 1的比數拿下獎盃，而這個進球也是女足世界盃 史上第一個黃金進球，連帶德國總教練埃納（Tina Theune-Meyer）也成為首 名女足世界盃的女性總教練。

2007年中國世界盃

2007年世界盃，讓人意外的是美國，整體發揮並非太理想，雖然晉級四強，卻 以0:4大敗給巴西，眼睜睜看巴西因為拿到首次進入世界盃決賽圈門票而欣喜 若狂的歡呼。 巴西西球后瑪塔（Marta）的帶領下幾乎可說是銳不可擋，以三戰全勝且進10球 未失1球的態勢成為小組首名，而後於八強遇上澳洲，以1球勝出，晉級四強後 拿到決賽的門票。 不過殘念的是，巴西於決賽遇上德國，德國本屆的陣容與上一次世界盃幾乎如 出一轍，而且德國球后普林斯（Birgit Prinz）狀態更上一層樓。 普林斯在首戰就已連中三元，協助德國大勝11:0還讓阿根廷完全無進球機會， 這樣的比數也打破了當時世界盃最懸殊比分紀錄，而第二場打平英格蘭，第三 場擊敗日本，順利晉級。 德國於八強擊敗北韓，在四強與昔日王者挪威相遇，同樣讓挪威一球未得，就 這樣踢進冠軍賽。至於德國與巴西的冠軍之爭，可說是讓球迷們屏氣凝神，畢竟在男足世界盃，五年前雙方也在決賽相遇。

最後德國以2：0的比數宣告德國勝利，並且整屆賽事以一球未失之勢，當上第一 支成功連續稱霸女足世界盃的球隊。也算是為自家男足隊報仇雪恨，更延續了自己於二十一世紀開始的女足盛世。

2011年德國世界盃

在亞洲足壇有一個很重要的年份，就是2011年。此年日本女足在世界盃表現優異出色，最後還在德國主辦的世界盃獲得冠軍獎盃，讓亞洲足球在世界盃揚名立萬，閃動耀眼光芒。 日本在分組賽連贏兩場，已經確定晉級八強，不過小組首名的資格卻因輸給英 格蘭而被奪走，這也讓日本面臨八強直接對上欲挑戰三連霸的德國隊的難關。 就在大家都以為日本就要打包回家時，日本隊表現出堅毅不放棄的一面，在德國普林斯因傷缺席之下，德國雖然主場之利，卻被在加時下半場3分鐘時，替補的丸山桂里奈突破德國防線，以1 0的比數贏得勝利，德國三連霸美夢當場被粉碎。 四強遇上另一強隊瑞典，先失一球，但臨危不亂，反勝三球，以3:1勝出，成 為亞洲第一支登上世界盃決賽的亞洲球隊!決賽將與美國相遇。 美國在分組賽兩勝一負晉級，在八強送巴西回家，四強又擊敗法國，終於在相隔兩屆後再次進入決賽。

美國的摩根（Alex Morgan）在下半場取得領先，到了81分鐘，美國後防自亂 陣腳，被宮間綾在門前把握機會追成平手。

雙方進入加時賽，瓦巴赫（Abby Wambach）在加時上半場14分鐘，以頭球為 美國再度領先，澤穗希接應角球傳中把球送進球門，再次為日本隊追平。比賽 最終踢成了2 2平手，這下就只能互射十二碼來分出勝負了， 而讓人相當意外的是，美國在互射十二碼時竟然水準盡失，當熊谷紗希射進第4球之後，日本終於在十二碼以3:1擊敗美國。引動全亞洲甚至是全世界為之驚艷，而日本女足的光輝盛世也自此開始延續數載，光芒萬丈。

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