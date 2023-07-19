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中職》兄弟找新洋投激發危機意識？ 泰樂說得很明白

2023/07/19 22:21

中信兄弟泰樂奪得單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟泰樂今天先發7局無失分，率隊以1：0完封統一獅隊，中止個人跨季4連敗，他認為這是一場重要的團隊勝利，福來喜配了一場好球，詹子賢在6局用美技救了1分。

泰樂在6月底一度合約到期，瀕臨淘汰，但總教練彭政閔為他爭取延長合約，他以7局好投回報。恰總評價，從中繼到先發，教練給任務，泰樂都很盡責面對，「賽季前半段也許沒那麼好，這場投非常好，恭喜他拿到MVP。」

「（本季首勝）等很久了！」泰樂直呼，大家會說第一次最難，「拿到第1勝後，找回自信心往好的方向前進。」今年在經典賽為英國隊拿隊史首勝，回中職卻表現不如意，泰樂認為主要是缺乏穩定性，這是棒球最難的地方。

今在7局上，泰樂被攻佔得點圈，陳重羽投手前滾地球眼看要穿出內野，泰樂伸腰背後撈到球，抓到第3個出局數，避免被追平比分。他笑說，「投手也要試著去幫助自己，每個打向自己的球，都要盡力接到。」

球團找來2名新洋投艾里歐和艾士特，洋將競爭白熱化，泰樂認為，不應受到這種事情影響，要專注眼前賽事，目標達到台灣大賽，「能穩定表現的人就能留下來。」

中信兄弟泰樂奪得單場MVP。（記者林正堃攝）

中信兄弟泰樂奪得單場MVP。（記者林正堃攝）

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