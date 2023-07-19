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女足世界盃》歷史性創舉！球員「普發現金」爽領近百萬

2023/07/19 21:54

奈及利亞球員阿羅齊（中）。（資料照，法新社）

特約作者：傑拉德

由澳洲和紐西蘭合辦的女足世界盃，勢把女子足球的熱潮推上頂峰，本屆很多「第一次」之中，最值得一說的是，國際足協（FIFA）直接「發錢」給全部參賽的國腳，改寫足壇歷史。

去年，一群女子球員聯署致函FIFA，提出兩大訴求，第一是在獎金方面與男足世界盃看齊，第二是把部份比例的獎金直接「支付」，結果其中一個訴求竟然如願以償。2023年6月，FIFA通過讓本屆全部732名國腳，至少獲得3萬美元（台幣約93萬）獎金，冠軍隊每人更可獲得27萬美元，揭開足壇歷史新一頁。

過往歐洲和世界大賽，FIFA是先把獎金分給各國足總，然後再由足總各自分配獎金，比例各有不同，本屆破天荒把部份獎金直接給予球員，相信是皆大歡喜的「結局」。「這條維權之路很漫長，但這筆錢對很多球員來說，足以改變一生，畢竟，如果獎金先給足總，我們沒能分得多少。」美國女足前鋒摩根（Alex Morgan）高興表示。

FIFA去年報告顯示，全球女子足球員平均年薪僅1.4萬美元，難與男將相提並論，現在所有球員也能進賬3萬美元，對業餘或半職業球員來說已經非常豐厚。「這是非常正面的一步，有助帶動女子足球產業向前邁進。」世界球員公會FIFPRO如此回應。

「3萬美元不是小數目，很多隊友表示歡迎，甚至是投入足壇以來最豐厚的收入。」奈及利亞球員阿羅齊（Michelle Alozie）目前效力美職Houston Dash，坦言大部份國腳也經歷過「零收入」，或者只有車馬費的艱難日子。「這是團結的力量，也是我們爭取多年的成果。球場上，我們是各為其主；球場下，我們是為女足而戰。」美國後衛鄧恩（Crystal Dunn）補充道。

考慮到經費問題，本屆參賽隊伍在備戰階段，便可獲得100萬美元資助，避免過往決賽圈前出現的「兵變」事件。而且，所有躋身十六強的球隊，也會從FIFA獲得225萬美元獎金，當中有69萬美元「必須」分配給陣中球員；冠軍隊可獲1050萬美元獎金，足總進賬429萬美元，球員則瓜分621萬美元。

去年，美國女足與足總達成協議，大賽獎金與男足平起平坐，也是世界盃唯一一個國家做到「同工同酬」。本屆32路群獅將瓜分1.52億美元獎金，相當於四年前的3倍有餘，惟對比2022年卡達男子世界盃的4.4億美元，依然有一大段距離。

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