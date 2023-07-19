網球》匈牙利氣哭退賽的張帥 傳得罪中國網協3年未回國

張帥。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTA250等級的布達佩斯女網賽，中國老將張帥因為主審離譜誤判， 加上匈牙利年輕地主對手托特（Amarissa Toth）擦掉球印等違反職業運動道德的小動作，首盤沒打完就被氣哭退賽，苦吞近來職業巡迴賽女單13連敗，已多年未回中國的她在微博發文感嘆，當球員真的很難，也引發各界熱議。

「 所有的努力在訓練中，可能都是錯誤的，尤其是當你設定的擊球目標是接近線，甚至是觸碰到了線、依然會被叫OUT…。」大會第2種子張帥在文中透露，比賽結束後許多球員同行發訊息關心，讓她感受到圈內溫暖，「 謝謝你們的仗義執言，我們做球員真的很難，就連把球給球僮都要當心，稍微大力一點就會被罰款，球拍落手速度和力度稍大也會收到罰單，罵人更不可饒恕。被欺負了還只能忍，你不忍說你沒涵養，你發火吧說耍大牌，我就想問問民間高手教教我，遇到這種情況怒還是不怒？」

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34歲的張帥近況欠佳，傳聞與中國網協鬧不合已經3年沒回中國，這位前「 中國一姊」5月底法國公開賽女單首輪以2個1 ：6慘敗後，記者會上情緒崩潰痛哭失聲的畫面，讓各國球迷相當震驚，如今她的艱困處境也獲得不少球星聲援。

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