中職》緊急登板讓龍隊中「滿壘計」！ 郭俊麟助富邦悍將2連勝

富邦悍將郭俊麟接替投球，化解危機。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今晚主場面對味全龍，賽前邀出演《玩命關頭》「韓哥」一角的好萊塢影星姜成鎬（Sung Kang）開球，正式開賽後也火力全開，郭俊麟2局緊急接手，讓龍隊中了「滿壘計」，是另一大關鍵，終場富邦悍將8:5擊敗味全龍隊，近期2連勝。

面對味全龍隊先發投手郭郁政，富邦悍將首局就有攻勢，周佳樂擊出二壘打之後，范國宸接著敲安讓悍將先馳得點。

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手握1分領先，富邦悍將先發投手江國豪控球卻因手指傷勢而失準，繼首局首打席不慎砸中李凱威之後，次局他又單局投出2次觸身球、1次保送，造成無人出局滿壘大危機。富邦緊急換上郭俊麟，他連投2次三振之後，讓李凱威擊出飛球出局，化解失分危機。

富邦悍將郭俊麟接替投球，化解危機。（記者陳志曲攝）

3局下，悍將首位打者葉子霆率先敲安，兩出局後，扛中心棒次的王苡丞和范國宸連續安打，悍將再拿2分。4局下，林哲瑄敲安後，申皓瑋擊出靠右半邊線的安打，悍將又拿1分。葉子霆敲安後，悍將又靠王勝偉滾地球再取1分。

5局上，龍隊展開反攻，面對悍將郭俊麟，張政禹選到保送後，拿莫．伊漾擊出右外野方向三壘安打，郭天信接著擊出高飛犧牲打，龍隊該半局打回2分。6局上，郭俊麟續投，被張祐銘敲安後，林孝程擊出的中外野方向平飛球被林哲瑄接殺，林哲瑄第一時間快傳一壘，抓到回壘不及的張祐銘，形成雙殺守備。

6局下，龍隊換上林子昱，富邦悍將林哲瑄、申皓瑋、葉子霆和王勝偉連4打席敲安，悍將該半局又得3分。

7局上，郭俊麟原本續投，卻連續被兩個代打張皓緯和瑪仕革斯．俄霸律尼敲安，留下一二壘有人後退場，歐書誠接手。龍隊靠著滾地球和歐書誠暴投拿2分，拿莫．伊漾接著擊出陽春砲，龍隊追成3分差。歐書誠保送郭天信後，悍將換投為富藍戈，他投出三振後，捕手姚冠瑋抓到盜壘失敗的郭天信，龍隊攻勢瓦解，但該半局得3分。

悍將打擊大爆發，其中表現最亮眼的有單場雙安的范國宸、林哲瑄和申皓瑋，還有埋伏9棒的葉子霆。賽前，葉子霆本季在一軍僅有3安打，今他單場4打席全數敲安，還有兩次盜壘成功。

富邦悍將先發投手江國豪因傷退場。（記者陳志曲攝）

「韓哥」姜成鎬從外野開車帥氣進場，並替富邦悍將開出好球。（記者陳志曲攝）

富邦悍將范國宸敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

富邦悍將林哲瑄。（記者陳志曲攝）

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