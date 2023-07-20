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女足十大球星故事 德國波普（Alexandra Popp）

2023/07/20 07:20

德國波普。（資料照，法新社）

特約作者：許耀文

波普（Alexandra Popp）是德國女足的主力前鋒，1991年4月6日出生的她32歲，高中時期就讀於蓋爾森基興綜合學院，這所學校被德國足協認證為「精英足球學校」，能入選該校足球隊一定都是需要獲得特殊許可的，而波普（Alexandra Popp）是當年這所菁英足球班裡的唯一女學生。

她在2008年時開始效力德女甲的俱樂部杜伊斯堡2001，隨即幫助球隊拿下當年德國盃冠軍與隊史目前唯一一座女歐冠冠軍，在2011年賽季杜伊斯堡2001隊內出現嚴重的傷兵問題，這時的波普（Alexandra Popp）在大部分的比賽改踢後衛仍有相當出色的表現，2012年波普（Alexandra Popp）轉隊到女德甲的狼堡效力至今，幫助狼堡在2013和2014年完成女歐冠二連霸，並在國內贏得多達7次的聯賽冠軍與10次的德國盃。

在國際賽部份，波普（Alexandra Popp）在2008年在U17德國隊幫助球隊贏得U17歐洲盃冠軍，同年U17世界盃則是季軍收場，到了2010年在U20世界盃中她進了多達10球包辦金靴獎和賽事最佳球員獎，且在決賽中也進了一球幫助球隊2：0擊敗奈及利亞奪冠。

不過波普（Alexandra Popp）在2011年開始第一次世界盃，當時她主要以替補上陣，球隊在八強出局，對比前兩屆2003和2007完成二連霸是相當失望的成績，波普（Alexandra Popp）在2015年世界盃正式成為國家隊主力，該屆比賽以殿軍成績收場，然後在2016年幫助球隊奧運奪金重回顛峰，但2017歐洲盃波普（Alexandra Popp）因傷缺席最後德國隊八強止步，2019年世界盃波普（Alexandra Popp）雖有出賽但是德國隊同樣八強止步，2020年奧運則沒進入決賽圈，2022年歐洲盃波普（Alexandra Popp）進了6球拿下金靴，但球隊最後在決賽1：2敗給英格蘭隊屈居亞軍。

看起來德國女足隊整體的戰績都有點浮動，有時能爭冠，卻也偶爾在離冠軍還有一段路時出局，波普（Alexandra Popp）的表現在這邊看起來就真的相當重要，如果她發揮出去年歐洲盃那樣驚人的進球實力，德國隊也許有望睽違2016年再奪世界冠軍。

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