女足十大球星 美國拉皮諾（Megan Rapinoe）

拉皮諾。（資料照）

特約作者：許耀文

拉皮諾（Megan Rapinoe）是美國隊的主力中場或邊鋒，1985年7月5日出生的她已經38歲仍是美國隊不可或缺的戰力，美國在刻板印象裡因為美式足球、棒球和籃球等運動更盛行，以至於被認為是不踢足球的，事實上美國不但在男足有穩定進入世界盃決賽圈的實力，且美國女足更可以說是目前女足史上最成功的國家隊，分別有各四次世界盃冠軍和奧運金牌都是最多，而拉皮諾（Megan Rapinoe）更是美國隊在2012年奧運金牌，還有2015和2019年世界盃二連霸的頭號主力，尤其是2019年堪稱是拉皮諾（Megan Rapinoe）的巔峰，除了率隊成為世界冠軍還進了6球包辦金靴獎與該屆賽事最佳球員，也沒有懸念贏得了當年金球獎，堪稱是完成當年的榮譽大滿貫。

另外拉皮諾（Megan Rapinoe）在場外也是一位極具正能量的球員，小時候她的哥哥是第一個激勵她踢足球的人，但是這位哥哥後來不幸染上毒癮而被關入少管所，但再看到妹妹拉皮諾（Megan Rapinoe）在國際足壇小有名氣時，下定決心戒毒，讓踢球成了避開當時在加州鄉下盛行的吸毒風氣，生涯早期的她曾遭遇了前十字韌帶損傷，但是她表示那次的大傷成了她更強大的動力，此外她因本身是同性戀身份而活躍於多個LGBT團體，也多次聲援於種族不平等等社會議題。

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不過拉皮諾（Megan Rapinoe）與美國隊在本屆世界盃都面臨很大的課題，拉皮諾（Megan Rapinoe）已經38歲了，目前的狀態在世界盃上能否維持有待觀察，而美國隊在2020年奧運最後只能下銅牌，雖也是很好的成績，但是比起幾年前的霸主姿態，顯然已有所下滑。

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