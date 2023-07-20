晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

女足十大球星 美國拉皮諾（Megan Rapinoe）

2023/07/20 07:26

拉皮諾。（資料照）

特約作者：許耀文

拉皮諾（Megan Rapinoe）是美國隊的主力中場或邊鋒，1985年7月5日出生的她已經38歲仍是美國隊不可或缺的戰力，美國在刻板印象裡因為美式足球、棒球和籃球等運動更盛行，以至於被認為是不踢足球的，事實上美國不但在男足有穩定進入世界盃決賽圈的實力，且美國女足更可以說是目前女足史上最成功的國家隊，分別有各四次世界盃冠軍和奧運金牌都是最多，而拉皮諾（Megan Rapinoe）更是美國隊在2012年奧運金牌，還有2015和2019年世界盃二連霸的頭號主力，尤其是2019年堪稱是拉皮諾（Megan Rapinoe）的巔峰，除了率隊成為世界冠軍還進了6球包辦金靴獎與該屆賽事最佳球員，也沒有懸念贏得了當年金球獎，堪稱是完成當年的榮譽大滿貫。

另外拉皮諾（Megan Rapinoe）在場外也是一位極具正能量的球員，小時候她的哥哥是第一個激勵她踢足球的人，但是這位哥哥後來不幸染上毒癮而被關入少管所，但再看到妹妹拉皮諾（Megan Rapinoe）在國際足壇小有名氣時，下定決心戒毒，讓踢球成了避開當時在加州鄉下盛行的吸毒風氣，生涯早期的她曾遭遇了前十字韌帶損傷，但是她表示那次的大傷成了她更強大的動力，此外她因本身是同性戀身份而活躍於多個LGBT團體，也多次聲援於種族不平等等社會議題。

不過拉皮諾（Megan Rapinoe）與美國隊在本屆世界盃都面臨很大的課題，拉皮諾（Megan Rapinoe）已經38歲了，目前的狀態在世界盃上能否維持有待觀察，而美國隊在2020年奧運最後只能下銅牌，雖也是很好的成績，但是比起幾年前的霸主姿態，顯然已有所下滑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。