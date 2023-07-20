女足十大球星 加拿大辛克萊爾（Christine Sinclair）

加拿大辛克萊爾。（資料照）



特約作者：許耀文

辛克萊爾（Christine Sinclair）是本屆女足世界盃加拿大隊的前鋒，榮譽無數的她一時說不完，但光從她是在1983年6月12日出生，在40歲這個以運動員來說相當高齡的年紀仍能被選入國家隊踢世界盃，足以顯現辛克萊爾（Christine Sinclair）是個多麼厲害的球員，她從2000年首次為加拿大隊踢球開始截至現今已經踢了多達323場比賽還進了多達190球，是世界上為國家隊進球最多的球員。

另外本屆將是她第6次代表加拿大隊出戰世界盃，與本屆也代表巴西女足隊出賽的瑪塔（Marta）一起保持參與最多屆世界盃的記錄，辛克萊爾（Christine Sinclair）首次踢世界盃是在2003年，當年賽事她為加拿大隊攻入3球，最後幫助加拿大隊拿到殿軍的成績，至今是加拿大隊史在世界盃的最佳成績，而辛克萊爾（Christine Sinclair）在此後四屆世界盃都有進球表現，五屆不同世界盃都有進球，同樣與瑪塔（Marta）還有大名鼎鼎的男足巨星C羅（Cristiano Ronaldo）一起保持在最多不同屆世界盃都有進球的記錄。

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且別以為辛克萊爾（Christine Sinclair）可能只是以過去元老的身份被選來這次世界盃當隊魂，她在2020年東京奧運幫助加拿大隊拿下隊史首面奧運金牌，這面金牌堪稱是加拿大足球史上意義最重大的冠軍，她在期間6場比賽只有1場小組賽沒有先發，並在最後與瑞典隊的決賽中幫助球隊製造了十二碼成為勝利關鍵。

不過！如同去年男足世界盃的C羅（Cristiano Ronaldo）一樣，這位男足史上進過最多國家隊進球的球員去年表現終因年齡漸長而差強人意，某些程度上堪稱女版C羅（Cristiano Ronaldo）的辛克萊爾（Christine Sinclair）本屆表現能否維持水準可能還有待觀察。

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