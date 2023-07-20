女足十大球星 澳洲隊克爾（Sam Kerr）

澳洲隊克爾。（資料照）

女足世界盃特稿 球星故事-克爾（Sam Kerr） 特約作者：許耀文

克爾（Sam Kerr）是澳洲女足隊本次挑戰世界盃的主力前鋒，1993年9月10日出生的她現在29歲，從2009年開始踢國家對累積出賽120場進了63球，已經是澳洲女足國家隊史上最多進球的球員，以速度、技巧、堅韌而聞名，她讓人津津樂道的還有會使用後空翻慶祝進球的動作，被廣泛認為是當今世界上最好的女足球運動員和前鋒之一，也是澳大利亞最偉大的球員之一運動員。

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目前在俱樂部方面效力切爾西女足，是切爾西女足目前在聯賽完成四連霸、足總盃三連霸的主力要角，2021年和2022年賽季分別在女英超進了21球和20球都拿下了當季的神射手，這還讓她創下了目前唯一一個分別在三個不同大洲的聯賽拿到金靴獎的特別記錄，分別是此前在2017年的北美女足聯賽，還有2018年和2019年的澳洲紐西蘭的W聯賽都拿下神射手的殊榮。

不過目前她在國際賽除了生涯早期2010年時拿過一次亞洲盃冠軍，之後分別在2014和2018年亞洲盃都屈居亞軍，2022年亞洲盃則在八強提早出局，而世界盃的部份在2011年和2015年都折戟八強，上屆2019年則是十六強出局，可以說克爾（Sam Kerr）一直沒有把澳洲隊帶到一定的高度，這基本也是她女子金球獎一直以來雖榜上有名但都沒辦法獲獎的原因之一。

看起來即將滿30歲的克爾（Sam Kerr）現在必須力拼一個國際賽錦標，否則也許再過幾年也到了會下滑的年紀，機會不多了。

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