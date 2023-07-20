女足十大球星 英格蘭布萊特（Millie Bright）

布萊特。（資料照，路透）

特約作者：許耀文

布萊特（Millie Bright）是英格蘭女足隊的主力後衛，1993年8月21日出生今年29歲，被形容為身材高大、力量強大和運動能力強的球員，2015年開始效力在女英超的切爾西至今，當年剛加入她被球隊助教格連（Paul Green）形容是一名積極的尋求進步的好球員，且當時僅21歲的她整體的經驗和實力都超出同齡不少，而該季她也馬上就被隊友們評為隊內年度最佳球員，這足以證明她是一位實力出色且深受隊友們信賴的球員。

布萊特（Millie Bright）目前幫助切爾西贏過5次聯賽冠軍、4次足總盃冠軍和2個聯賽盃冠軍，她在2018年時與切爾西延長合約時曾說她想成為成功的球員並和隊友們一起贏得更多的獎盃且持續保持下去，顯然她是做到了。

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在國際賽部份，2016年開時入選成人隊的布萊特（Millie Bright）是2019年世界盃取得殿軍成績的成員之一，她在2021年4月13日對陣加拿大的友誼賽中首次擔任英格蘭隊隊長，另外在2022年歐洲盃她做為場場首發的主力之一，最後幫助英格蘭隊以地主身分成功舉起冠軍獎盃。

英格蘭隊是本屆女足世界盃的熱門之一，過去兩屆都遺憾敗在四強賽，不過！球隊主力中場威廉森（Leah Williamson）賽前因十字韌帶受傷確定將缺席本屆世界盃讓英格蘭隊爭冠路上蒙上陰影，我們就拭目以待布萊特（Millie Bright）能否幫助英格蘭隊逆境中踢出成績吧！

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