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女組世界盃》Ｈ組分析 一隻母雞與三隻小雞的戰鬥

2023/07/20 07:33

德國隊。（歐新社）

特約作者：派翠克

女足世界盃來到最後的H組，這一組的形勢相當微妙，或許可以用一隻大母雞走進三隻小雞群中的爭奪食物來形容，而這隻母雞就是兩屆冠軍德國。

德國在女足界的成績和地位，跟男足隊奪得四屆世界盃冠軍比肩。她們在1991年第一屆參賽就拿到殿軍，此後每一屆比賽不單沒有缺席，而且成績最差的時候也能打進八強，當然少不了要提及在一代神鋒普林斯（Birgit Prinz）的率領下，在2003年和2007年連續兩屆拿到冠軍，成為第一個男女足都拿到世界盃，也是第一個成功衛冕女足世界盃的國家。在奧運會上，德國也在2016年一屆拿到女足項目金牌。而且在歐洲足壇，德國女足更是無可爭議的第一名，在十三屆歐洲盃之中拿了八屆冠軍。

可惜這些都已是前塵往事，德國女足的成績近年陷入低潮。她們在上一屆世界盃沒能打進四強，也因此缺席東京奧運。而且在最近兩屆歐洲盃，她們也無法登上冠軍寶座。所以德國也很希望透過這次比賽拿到冠軍，重拾德國女足的輝煌歲月。

雖說德國女足近年成績比以往稍遜，不過她們的戰力還是世界頂級水平，這次參與世界盃的23名球員，有20名是在女德甲聯賽踢球，其餘三名外流球員都是效力切爾西和里昂兩支歐洲頂級球隊，所以肯定是其中一支爭冠熱門球隊。尤其是分組賽對手實力跟她們差很遠，令德國隊可以養精蓄銳，在淘汰賽階段準備充足之下，跟列強一較高下。

這一組幾乎可說是德國穩佔首名，唯一懸念是她們能否三場比賽都贏球。至於另一個次名晉級席位，就可說是哥倫比亞、韓國和摩洛哥三隊都有平等機會爭奪，因為這三支球隊的戰力實在很接近。哥倫比亞是應屆南美洲女子錦標賽亞軍，近年在南美洲的地位已超越阿根廷，也在2015年一屆世界盃打進十六強。哥倫比亞這次陣中有7名球員在西班牙聯賽踢球，其餘球員是效力巴西或哥倫比亞本土聯賽。

韓國則是華人球迷們比較熟悉的一隊，她們也在2015年一屆打進十六強。可是上一屆賽事她們三戰皆北，只進1球。韓國女足的問題是技術有餘，身體對抗能力很差，跟歐美球隊對碰之下盡顯劣勢，在今年初的友誼四角賽面對英格蘭、比利時和義大利三支歐洲球隊悉數敗陣。當然，相比起球技，韓國隊部分球員的顏值更受球迷關注。雖然近年的顏值焦點李玟娥這次沒有入選，還好美人後衛李泳周和前鋒崔有利入選，能為比賽增加亮點。

至於摩洛哥就是非洲區異軍突起之師，去年她們是二十二年來首次參與女子非洲盃決賽圈，卻一舉打進決賽，可惜輸給南非僅獲亞軍。摩洛哥女足成績突飛猛進的主因是學習男足隊的做法，近年大量招攬居於歐洲各國的摩洛哥後裔入籍。雖然這些球員大都不是歐洲頂級聯賽球員，不過在非洲區已經足夠應付有餘，而且在今月的友誼賽打平義大利和瑞士兩支歐洲區決賽圈隊伍。

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