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女足世界盃》G組分析 誰能跟瑞典一起晉級呢？

2023/07/20 07:39

瑞典隊。（資料照，法新社）

特約作者：派翠克

女足世界盃G組的形勢相當微妙，相比起其他組別，這一組的四支球隊實力差距比較接近。當然相比之下，在東京奧運拿到銀牌的瑞典是取得小組首名的最大熱門，所以預計這一組的懸念是哪一隊可以跟瑞典一起晉級。

瑞典從第一屆世界盃開始已是強隊，雖然還沒贏過世界盃，也在2003年一屆打進決賽。而且瑞典連續兩屆奧運都晉級決賽，可惜都沒能拿到金牌，因此瑞典女足要在這次世界盃稱霸的決心，肯定是列強之中最大。瑞典確實也具備這樣的能力，雖然陣中有不少球員已不年輕，比如是阿斯拉尼（Kosovare Asllani）、桑布蘭（Linda Sembrant）和塞格（Caroline Seger）已是接近退役年齡的老將，不過兵工廠前鋒布萊克史提紐斯（Stina Blackstenius）、巴塞隆納奪得歐冠的功臣羅爾法（Fridolina Rolfo）和後衛埃里克松（Magdalena Eriksson）都在球員生涯的黃金期，在美國、英格蘭、荷蘭和德國等主要對手都有明顯隱憂之下，瑞典乘勢稱霸絕非不可能任務。

不過瑞典爭冠之路，也許相對其他主要對手來說是比較難走，因為同組對手義大利、阿根廷甚至南非都不是魚腩部隊。義大利女足雖然成績並不出眾，在去年的歐洲盃也在分組賽已出局，不過好歹也是上一屆的八強份子。而且陣中球員幾乎都在女義甲踢球，球員主要是來自巨無霸球隊尤文圖斯，和應屆聯賽冠軍羅馬，在默契上不是問題。

跟義大利淵源甚深的阿根廷，也許是跟義大利爭奪晉級的最大對手。阿根廷男足去年成為世界盃冠軍，只是女足發展跟男足差很遠。她們在2003年才第一次打進世界盃決賽圈，這次才是第四次參賽，可是之前三次都在分組賽便出局，而且一場球也沒贏過，上一屆兩場和局已經是一大突破。那麼這次會有很大進步嗎？很可惜，機會相信不大。因為阿根廷女足沒有什麼具備在世界頂級聯賽立足的球星，在這次入選的隊員中，只有三名球員效力女西甲聯賽球隊，以及前鋒拉羅克特（Mariana Larroquette）效力女美職球隊奧蘭多驕傲，其餘隊員都是效力巴西或阿根廷聯賽，水平難以寄予厚望。

如果阿根廷要在這次比賽爭取突破，相信取得史上第一場勝仗是比較現實的目標。因為同組對手南非比她們更遜。南非在上一屆首次打進世界盃決賽圈，結果是三戰皆北，只進1球。她們在去年的女子非洲盃首次拿到冠軍，所以獲得第二次參加世界盃的機會。只是她們的實力不怎麼樣，在去年的友誼賽慘吞巴西六隻光蛋，今年面對沒能參與決賽圈的塞爾維亞也輸，本月初對波札那竟然以0：5慘敗。而且這次入選的球員當中，只有年屆37歲的後衛馬特洛（Noko Matlou）效力女西乙聯賽球隊，其餘都是在國內聯賽踢球，或在不入流的外地聯賽效力，包括在亞洲水準也是平平的韓國聯賽。

所以瑞典實力明顯較強之下，取得首名相信沒太大問題。義大利比阿根廷強一點，能夠拿到次名晉級的機會也較高。當然阿根廷也有機會壓倒義大利出線，南非則恐怕只是陪跑而已。

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