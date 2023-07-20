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Ｅ組分析 美荷上演決賽2.0

2023/07/20 07:33

美國在上屆世界盃決賽擊敗荷蘭，完成第四次封后的壯舉。（資料照）

特約作者：派翠克

美國在上屆世界盃決賽擊敗荷蘭，完成第四次封后的壯舉。想不到上屆冠軍和亞軍球隊，將會在這一屆的E組分組賽再次交手，上演決賽2.0。時移勢易，雙方的實力跟四年前稍有不及，只是在這一組攜手晉級，幾乎可說是沒什麼難度。

美國在上一屆比賽以無敵和超班的表現，完成世界盃首次連霸，所以這次是以爭取史上首個三連霸為目標。雖然美國在東京奧運女足項目意外地輸給加拿大，連續兩屆失落金牌，不過她們始終是女足界無可爭議的頭牌，因此在去年的中北美洲女子錦標賽復仇成功，擊敗加拿大完成三連霸。美國這一次保留上一屆奪冠的功臣，不過這是雙面刃，就是美國隊出現青黃不接問題，拉皮諾（Megan Rapinoe）、摩根（Alex Morgan）和奧哈拉（Kelly O’Hara）等老將仍然是球隊不可或缺的核心，參與國際賽超過一百次的隊員就有六位。

荷蘭也遇上跟美國一樣的問題，上一屆她們挾著歐洲盃冠軍的氣勢，第二次參加世界盃決賽圈就打進決賽，可惜輸給天下無敵的美國飲恨。荷蘭目前仍然是倚靠六年前拿到歐洲盃的核心成員打天下，只是唐克（Daniëlle van de Donk）和馬滕斯（Lieke Martens）等球星已踏進而立之年，還有核心中鋒米德馬（Vivianne Miedema）因為嚴重膝部受創而無法出席這次決賽圈。加上功勛總教練魏格曼（Sarina Wiegman）離任之後，荷蘭隊也無法回復數年前的強勢，在去年的歐洲盃也在八強賽已出局，宣告衛冕失敗。

還好美國和荷蘭應該不用擔心會在分組賽過不了，因為同組另外兩個對手葡萄牙和越南，跟這兩支應屆冠亞軍球隊相差太遠。葡萄牙女足跟男足相比之下實力差很多，她們在去年的歐洲盃只是因為資格賽贏過她們的俄羅斯受制裁，才以候補身份進入決賽圈，結果以1和2負成績出局，包括以2：3不敵荷蘭。而在世界盃資格賽，葡萄牙也要在跨洲份附加賽擊敗喀麥隆，才拿到末班車的門票。因此葡萄牙可說是這次參賽的歐洲球隊之中實力接近最差，陣中球員也只有四人效力西甲女球隊，其餘都是在本國聯賽踢球。

至於來自亞洲的越南就更不用說，她們是這一次決賽圈由同洲份的澳洲主辦，從而亞洲區多出一個席位之下的得益者。她們在去年亞洲盃八強出局，然後在附加賽擊敗台灣隊和泰國，首次拿到決賽圈的門票。越南陣中只有前鋒黃侞在葡萄牙聯賽踢球，其餘隊員都只在國內聯賽球隊效力。而且由於球隊實力不夠格，所以很難找到有實力的對手踢友誼賽。只是今年在日本面對參與業餘聯賽的大阪櫻花女子隊也要輸球，這就可以預計到她們在世界盃決賽圈，將會面對如何的慘況了。

所以這一組的焦點比賽，恐怕只是美國和荷蘭在第二輪分組賽的正面交鋒而已。就算兩隊現況不及往時，但總算是世界最頂級的球隊，所以是不能錯過的大戰。整體經驗比較強的美國，相信可以壓倒荷蘭拿到這一組的首名。

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