Ｆ組分析 一代球后瑪塔最後探戈求圓夢

瑪塔。（資料照）

特約作者：派翠克

女子世界盃F組的形勢，雖然沒有像E組那麼壁壘分明，不過還是兩強和兩弱的局面。近年進步神速的法國，以及擁有一代球后瑪塔（Marta）的巴西，相信能夠壓過來自中美洲的牙買加和巴拿馬一起晉級。

法國在男足已是兩屆世界盃冠軍，不過在女足界只是歐洲區新晉一線球隊，在世界盃最佳成績只是殿軍，上一屆以地主國身份出戰，也在八強出局，也因此沒能參與東京奧運女足項目。還好法國女足的内涵相當不錯，除了國內聯賽擁有多次稱霸女子歐冠的里昂，巴黎聖日耳曼在近年的女子歐冠也有不錯的成績，在這兩支球隊的主力球員合作之下，法國女足在去年的歐洲盃淘汰荷蘭打進四強。隊長荷娜（Wendie Renard）、中場馬日里（Amel Majri）和傳奇射手勒索默（Eugenie Le Sommer）都是女足界赫赫有名的球星，突破上屆成績是她們的目標。

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巴西則是南美洲區當仁不讓的第一勢力，跟男足一樣，她們每一屆世界盃決賽圈都有出席。可惜巴西女足和男足一樣，現在都遇上青黃不接問題。雖然多朝元老佛明加（Formiga）和克里斯蒂安妮（Cristiane）終於退下來，只是球隊仍然要由年屆37歲的球后瑪塔（Marta）支撐，除了她以來，還有七名球員是30歲或以上。雖然她們大部分球員都效力美國女子職業聯賽或女西甲聯賽球隊，可是活力是一大問題。瑪塔（Marta）早前已宣布踢完這次比賽就在國際賽退役，只是巴西隊的整體戰力能否像阿根廷隊協助梅西一圓世界盃冠軍夢，實在是很大的疑問。

當然就算巴西女足的戰力接近強弩之末，在分組賽面對兩支中美洲球隊還是綽綽有餘。牙買加在上一屆首次打進決賽圈，可是三戰皆北出局，只進了1球，卻失了12球，當中包括以0：3輸給巴西。雖然這次陣中有斯彭斯（Drew Spence）和斯賓塞（Rebecca Spencer）效力托特勒姆熱刺，隊長卡迪亞·肖（Khadija Shaw）也是曼城球員，其餘大部分球員都在美國踢球。只是整體戰力跟法國和巴西有明顯差距，要爭取晉級的難度實在太高。

對牙買加來說，好消息是同一組有來自同一洲份，戰力比她們更弱的巴拿馬。這次是巴拿馬第一次打進世界盃決賽圈，她們甚至在去年的中北美洲女子錦標賽分組賽已經出局，卻在跨洲份附加賽擊敗巴布亞紐幾內亞，以及淘汰台灣隊的巴拉圭，取得決賽圈的最後門票。始終跨洲份附加賽的參賽隊伍戰力不強，所以對於巴拿馬來說，決賽圈比賽是非常嚴峻的考驗。巴拿馬球員大部分只在國內聯賽踢球，只有少部分是效力鄰近的墨西哥和哥斯大黎加聯賽球隊，這兩國的聯賽在女足界也不怎麼樣。加上巴拿馬史上四次跟牙買加交手，成績只是1勝3負，所以牙買加很可能擊敗巴拿馬拿到史上首場勝利。

總括來說，法國和巴西將會順利晉級，法國現在的戰力強於巴西，相信可以取得小組首名資格。

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