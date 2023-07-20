NBA》籃網與騎士新球季巴黎賽 明年1月11日登場

籃網與騎士新球季巴黎賽，明年1月11日登場。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕休賽季期間，聯盟宣布布魯克林籃網和克利夫蘭騎士隊新賽季將在巴黎進行一場例行賽，這也將是 NBA 移師法國首都的第三場例行賽，2024年1月11日於雅高體育場開打。

NBA與法國關係密切，現役球員正是北美以外最多，其中包括馬刺隊新科選秀狀元溫班亞馬（Victor Wembanyama）。這是籃網繼2008年在法國首都季前賽後，再度造訪花都，已連五次進季後賽的籃網，目前擁有布里奇斯（Mikal Bridges）、強森（Cam Johnson）、西蒙斯（Cam Johnson）等球星，總經理馬克斯（Sean Marks）透過聲明表示：「非常高興有機會參加2024年NBA巴黎賽，並將籃網隊的籃球帶入國際舞台。我們的球員和教練將從沉浸在巴黎豐富場外文化的經歷中獲益良多。」

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至於2016年贏得總冠軍的騎士隊，主力包括米契爾（Donovan Mitchell）、J.艾倫（Jarrett Allen）、葛蘭德（Darius Garland）、莫布里（Evan Mobley）等，自2007年中國、2015年巴西後，將在海外進行第3場比賽，也是歐洲首次，「非常榮幸能前往巴黎。」騎士籃球營運總裁奧特曼（Koby Altman）表示，這個特別的機會將為球員、教練、工作人員和家庭提供不同文化體驗，在球場內外創造終生難忘回憶。

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