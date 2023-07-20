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MLB》達比修有6局7K優質好投奪勝！ 美、日通算大紀錄M5

2023/07/20 10:26

達比修有。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊今天派出達比修有登板先發，他繳出6局7K無失分好投，率領球隊以2：0擊敗藍鳥，他也順利拿下本季第7勝，同時也是他日、美通算第195勝，有望在本季達標200勝。

達比修有首局就面臨失分危機，一開始先被史普林格（George Springer）敲安後保送小畢歇特（Bo Bichette），在一、二壘有人時連續三振掉貝爾特（Brandon Belt）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），接著再對查普曼（Matt Chapman）投出四壞保送擠成滿壘，但馬上讓梅瑞菲德（Whit Merrifield）打出不營養飛球化解。

度過首局亂流，達比修有2、3兩局都只被敲出一支短程安打，4局更投出本場首次的三上三下，5下面臨失分危機但順利解決掉小葛雷諾下庄，6局再用三上三下結束投球工作。用球量剛好100球，被打4安，送出7K3BB沒有掉分。

教士本場同樣受制於對手先發貝里歐斯（Jose Berrios）壓制，直到馬查多（Manny Machado）在5局於滿壘敲出適時安打進帳2分，教士全場就靠著這2分以2：0擊敗藍鳥奪勝。

馬查多關鍵一擊幫助教士擊敗藍鳥。（法新社）

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