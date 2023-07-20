晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》17年老將休賽季慘淪人球 今再遭雷霆裁掉

2023/07/20 11:09

蓋伊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力NBA長達17年的前鋒蓋伊（Rudy Gay），在今天被雷霆隊給裁掉，本季他分別被爵士與老鷹各交易過一次，如今還得找尋他生涯的新歸屬。

現年36歲，即將在8月中滿37歲的蓋伊自2006-07賽季就加入NBA打拚，生涯雖然不曾入選過明星賽，但一直都是名紮實好用的鋒線。蓋伊生涯累積1120場出賽，平均可以拿下15.8分、5.6籃板、2.0助攻。

上季蓋伊效力於猶他爵士，出賽56場全是替補，14.6分鐘的上場時間可以拿下5.2分、2.9籃板與1.0助攻，皆是生涯新低。

爵士休賽季為了透過交易網羅柯林斯（John Collins），在6月底將蓋伊與次輪選秀權送給老鷹，7月初老鷹再用蓋伊與華盛頓（TyTy Washington）、加魯巴（Usman Garuba）以及1枚2輪選秀權，向雷霆換取米爾斯（Patty Mills）。

雷霆在今天選擇裁掉蓋伊，也代表他下個賽季得再尋找新東家才能夠繼續待在NBA，而蓋伊也是目前僅存5位在2006年選秀梯次前仍在打球的球員，分別是2003年的狀元郎詹姆斯（LeBron James），2005年的保羅（Chris Paul）、2006年的蓋伊、羅利（Kyle Lowry）、塔克（PJ Tucker）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。