NBA》17年老將休賽季慘淪人球 今再遭雷霆裁掉

蓋伊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力NBA長達17年的前鋒蓋伊（Rudy Gay），在今天被雷霆隊給裁掉，本季他分別被爵士與老鷹各交易過一次，如今還得找尋他生涯的新歸屬。

現年36歲，即將在8月中滿37歲的蓋伊自2006-07賽季就加入NBA打拚，生涯雖然不曾入選過明星賽，但一直都是名紮實好用的鋒線。蓋伊生涯累積1120場出賽，平均可以拿下15.8分、5.6籃板、2.0助攻。

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上季蓋伊效力於猶他爵士，出賽56場全是替補，14.6分鐘的上場時間可以拿下5.2分、2.9籃板與1.0助攻，皆是生涯新低。

爵士休賽季為了透過交易網羅柯林斯（John Collins），在6月底將蓋伊與次輪選秀權送給老鷹，7月初老鷹再用蓋伊與華盛頓（TyTy Washington）、加魯巴（Usman Garuba）以及1枚2輪選秀權，向雷霆換取米爾斯（Patty Mills）。

雷霆在今天選擇裁掉蓋伊，也代表他下個賽季得再尋找新東家才能夠繼續待在NBA，而蓋伊也是目前僅存5位在2006年選秀梯次前仍在打球的球員，分別是2003年的狀元郎詹姆斯（LeBron James），2005年的保羅（Chris Paul）、2006年的蓋伊、羅利（Kyle Lowry）、塔克（PJ Tucker）。

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