MLB》賞聯盟王者勇士4連敗！ 響尾蛇菜鳥7局好投奪勝

尼爾森7局好投奪勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇昨天在打擊大戰中以16：13擊敗聯盟龍頭勇士，今天換菜鳥尼爾森（Ryne Nelson）用7局失2分的優質先發，幫助響尾蛇以5：3擊敗勇士，系列賽前兩戰告捷，明天將拚系列賽3連戰橫掃。

尼爾森本場比賽只被敲出3支安打，雖然有兩發是全壘打，分別被歐蘇納（Marcell Ozuna）與萊利（Austin Riley）重擊，但好在都是陽春砲，因此尼爾森7局投完僅失2分，送出5次三振與1次四壞保送。

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響尾蛇在第二局藉著莫雷諾（Gabriel Moreno）的二壘安打先馳得點，3局小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）的二壘安打一口氣打回2分助隊取得3：1領先，6上阿米德（Nick Ahmed）的二壘安打再進帳保險分，取得4：1領先。

7下萊利開轟追回1分，在昨天單場雙響灌進7分打點後，萊利兩天敲出3轟進帳8分打點。8上響尾蛇阿米德敲出適時安打助隊取得5：2領先，9下響尾蛇派出昨天連飆3K的金克爾 （Kevin Ginkel）登板關門，儘管他因暴投失掉1分，仍冷靜關門成功，收下本季第2次救援成功，幫助響尾蛇5：3擊敗強敵勇士，也賞了勇士近期的4連敗。

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