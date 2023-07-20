MLB》被打爆後竟送球迷飛吻 洋基50億男：最好的回應（影音）

Carlos Rodon blows a kiss to Yankees fans chirping him pic.twitter.com/fcquCS9Cb0 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 19, 2023

〔體育中心／綜合報導〕洋基休賽季除了「法官」賈吉（Aaron Judge）外的最重要補強，莫過於以6年1.62億美元（約新台幣50億）簽下的前巨人王牌左投羅冬（Carlos Rodon），不過今天他的表現相當差勁，不僅單場投出5次保送，還被打2發全壘打狂失6分，在比賽中他還向疑似嘲弄他的洋基迷獻上飛吻。

羅冬在今年開季就因為背傷直到7月才首度於大聯盟先發，不過在前兩場先發他都投得不好，合計10.1局被打8支安打，其中有2發全壘打，失掉6分都是自責分，防禦率5.23。

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今天羅冬對天使迎來本季第三場先發，但表現卻更加糟糕，在首局他就被沃德（Taylor Ward）砲轟，2局再被倫吉佛（Luis Rengifo）敲出兩分砲，2局投完就狂失4分，在2局退場後，現場疑似有嘲笑他的洋基迷，羅冬也直接向他們給出飛吻。

羅冬本戰表現不佳。（法新社）

最終羅冬僅投4.1局用87球退場，而讓他表現這麼狼狽的因素就是控球，羅冬今天87球中只有51球是好球，投出5次四壞保送只有3次三振，被打4支安打裡面有2支是長打（皆為2分砲），是本季回歸後最慘的一戰，他退場後也收到在天使主場的洋基迷噓聲。

賽後羅冬表示自己並沒有進入比賽的節奏，談起送給觀眾席的飛吻，羅冬表示，「我猜這大概是我能做出最好的回應，或者不要回應更好？」他也坦言是因為對自己沮喪才會做出這個行為。羅冬表示他沒有詳細去聽粉絲在講什麼，但他們憤怒是正常的，他也對自己的表現很憤怒。

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