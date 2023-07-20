MLB》三連戰遭天使橫掃又吞42K 洋基寫下隊史難堪紀錄

洋基三連戰遭天使橫掃又吞42K，寫下隊史難堪紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以3：7不敵天使，3連戰慘遭橫掃，天使投手群該系列賽投出42次三振，寫下球團隊史紀錄，不過這也是洋基隊史第2慘紀錄。

天使先發投手在本週與洋基的系列賽中大展K功，坎寧（Griffin Canning）在首戰主投5.2局狂飆12K，投手群該戰就累積17K。大谷翔平在第7局擊出關鍵追平兩分砲，本季第35轟出爐，助隊追成3：3平手，兩隊鏖戰至延長賽，天使靠著史蒂芬尼克（Michael Stefanic）10局的再見安打，最後以4：3擊敗洋基。

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天使26歲左投山度瓦（Patrick Sandoval）第2戰繳出7.1局失1分的優質先發，勇奪第5勝，而他單場投出7次三振，牛棚則貢獻2K，終場以5：1贏球。洋基在第3戰依舊被K的滿頭包，全場被三振了16次，天使23歲右投希爾賽（Chase Silseth）先發5.2局失1分，飆出生涯單季最佳的10次三振，另有2次保送，勇奪本季第2勝，天使單場累積17K。值得一提的是，洋基22歲大物培拉薩（Oswald Peraza）今天被三振4次，而三連戰累積吞下7次三振。

洋基在與天使的3連戰中苦吞42K，寫下隊史第2多的紀錄，距離隊史最慘只差1K，洋基在2021年三連戰曾被白襪狂K43次。

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