NBA》季後賽防守柯瑞是地獄！ 湖人「鄉村曼巴」老實說

〔體育中心/綜合報導〕湖人「鄉村曼巴」里維斯(Austin Reaves)在2022-23年球季表現優異,攻防兩端都是紫金大軍相當倚重的戰力,近日他在登上節目時談到季後賽鎮守柯瑞(Stephen Curry)時的感想,直言根本就是地獄。

湖人在西部季後賽次輪以4:2擊敗勇士晉級西冠,當時里維斯就是主要看防柯瑞的球員,整個系列賽里維斯讓柯瑞場均拿下26.7分、5.5籃板與7.5助攻,投籃命中率43.9%,美媒指出,考量到柯瑞生涯在場上的危險表現,能讓柯瑞只繳出這樣的數據可說是相當令人印象深刻。

里維斯在登上《SHOWTIME Basketball》節目時,退役球員巴恩斯(Matt Barnes)問他訪問柯瑞的心得,里維斯直白地說:「老實說是地獄。」現場所有人聽到都因此大笑。里維斯補充,柯瑞無球跑動的方式,老實說也是他們的體系,完美的契合柯瑞。

「你基本上不能夠放鬆。我記得G1跟G2,(在防守時)追著他跟Klay(K.湯普森),而我沒有辦法把球投進籃框。當時所有人都看著我問:『為什麼你投不進?』我回答:『我腿已經沒力了。』但對,柯瑞對比賽的策略,他對比賽的看法,以及他進行比賽的方式。跟他們對抗很有樂趣,我們贏了更是特別讓人高興。但守他還是地獄。」

里維斯在該系列賽場均可以拿下14.3分、4.2籃板與3.7助攻,例行賽里維斯出賽64場,場均上場28.8分鐘,能拿下13.0分、3.0籃板、3.4助攻,季末他也獲得湖人4年5600萬美元的續約。

