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NBA》季後賽防守柯瑞是地獄！ 湖人「鄉村曼巴」老實說

2023/07/20 13:02

里維斯與柯瑞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕湖人「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）在2022-23年球季表現優異，攻防兩端都是紫金大軍相當倚重的戰力，近日他在登上節目時談到季後賽鎮守柯瑞（Stephen Curry）時的感想，直言根本就是地獄。

湖人在西部季後賽次輪以4：2擊敗勇士晉級西冠，當時里維斯就是主要看防柯瑞的球員，整個系列賽里維斯讓柯瑞場均拿下26.7分、5.5籃板與7.5助攻，投籃命中率43.9%，美媒指出，考量到柯瑞生涯在場上的危險表現，能讓柯瑞只繳出這樣的數據可說是相當令人印象深刻。

里維斯在登上《SHOWTIME Basketball》節目時，退役球員巴恩斯（Matt Barnes）問他訪問柯瑞的心得，里維斯直白地說：「老實說是地獄。」現場所有人聽到都因此大笑。里維斯補充，柯瑞無球跑動的方式，老實說也是他們的體系，完美的契合柯瑞。

「你基本上不能夠放鬆。我記得G1跟G2，（在防守時）追著他跟Klay（K.湯普森），而我沒有辦法把球投進籃框。當時所有人都看著我問：『為什麼你投不進？』我回答：『我腿已經沒力了。』但對，柯瑞對比賽的策略，他對比賽的看法，以及他進行比賽的方式。跟他們對抗很有樂趣，我們贏了更是特別讓人高興。但守他還是地獄。」

里維斯在該系列賽場均可以拿下14.3分、4.2籃板與3.7助攻，例行賽里維斯出賽64場，場均上場28.8分鐘，能拿下13.0分、3.0籃板、3.4助攻，季末他也獲得湖人4年5600萬美元的續約。

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