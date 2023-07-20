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高球》MOMOTV 7月底轉播JLPGA 想看姚宣榆、吳佳晏比賽別錯過

2023/07/20 14:20

MOMO TV運動部資深經理林恩沛。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕JLPGA⽇本女⼦職業⾼爾夫巡迴賽，是亞洲等級最⾼的女⼦⾼球巡迴賽。包括富邦金控贊助之好手姚宣榆，以及其他台灣選手盧曉晴、蔡佩穎、吳佳晏等⼈，目前皆於該賽事征戰。台灣優視MOMOTV將於7⽉29⽇起，轉播JLPGA本季接下來16場比賽，總經理鄭偉柏表⽰：「台灣擁有廣⼤優質的⾼爾夫運動及愛好⼈⼝，MOMOTV⼗分榮幸取得此次JLPGA轉播權，期望藉由⾼⼿雲集的精彩賽事以饗球迷，助⼒擴⼤⾼爾夫在台運動風氣及關注度。」

JLPGA從1968年成立⾄今已有55年歷史，亦孕育出許多傳奇選⼿，包括入選⽇本⾼球名⼈堂的台灣女將涂阿⽟、前世界球后宮⾥藍、2019年英國女⼦公開賽冠軍涉野⽇向⼦、東京奧運銀牌得主稻⾒萌寧等好⼿，都曾經或正在JLPGA舞台展現精湛球技。

現年21歲的⽇本新⽣代好⼿⼭下美夢有，延續去年獲得JLPGA賞⾦后的氣勢，今年球季持續在獎⾦排⾏榜領先群雌，南韓名將申智愛、以及雙胞胎球星岩井明愛、岩井千怜則緊追在後。

MOMOTV計畫從7⽉29⽇起的樂天超級女⼦賽開始，每週六、⽇直播JLPGA本季接下來16場比賽的最後兩輪（不含⽇本女⼦公開賽、TOTO⽇本菁英賽），並邀請到資深主播鄧國雄播報，透過MOMO綜合台75頻道、MOMO SPORTS官⽅YouTube頻道、MyVideo等平 台，將精彩賽事呈獻給球迷朋友。

在⽇本⾼球界征戰12年的台灣女將姚宣榆，得知MOMOTV即將轉播的消息時，開⼼地說：「真的蠻⾼興，有這個機會可以讓更多的⼈去認識⽇巡。在⽇本打的台灣選⼿，就有更多機會可以曝光在觀眾⾯前，我覺得真的很棒。」

曾經兩度在JLPGA奪冠的姚宣榆，也期待接下來能在MOMOTV的轉播當中，再度⾼舉冠軍獎盃，跟台灣球迷分享勝利的喜悅，姚宣榆說：「以前打冠軍，⼤家只能看到網路新聞，但如果現在我有機會再拿到⼀個冠軍的話，是真的可以在全國的電視觀眾⾯前拿下，我覺得這個很不⼀樣！」

主播鄧國雄也興奮地表⽰：「最初⽇巡賽各場分屬不同電視台製播，轉播權分散、整合不易，台灣只能看到零星新聞報導，長期整季在海外放送幾乎不可能。如今終於有了突破， MOMOTV取得2023年後半季轉播權，邁出⼀⼤步，每場JLPGA賽事，週末假⽇後⼆輪都可看到直播，這在台灣還是第⼀次！」

擔任體育主播超過30年，播報過國內外無數⾼爾夫賽事的「鄧公」鄧國雄，也點出JLPGA的看點：「台灣女將姚宣榆、吳佳晏、蔡佩穎表現出⾊，具有爭冠實⼒，幾乎每週都可看到她們挑戰領先榜的精彩鏡頭。吳佳晏的潛⼒無窮，球迷看她從⼩成長茁壯，帶來許多驚喜，不久將來，女⼦⾼壇或將出現『吳佳晏時代』。期待JLPGA賽事直播，女將們全⼒奮戰，再現 12年前『曾雅妮熱潮』。」

姚宣榆。（MOMOTV提供）

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