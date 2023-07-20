中職》LINE TODAY首度與兄弟合作 下半季主場賽事單場29元隨點即看

LINE TODAY首度與兄弟合作 下半季主場賽事單場29元隨點即看。（LINE TODAY提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒2023年下半季上週正式揭開序幕，LINE TODAY首度與中信兄弟合作開發付費市場，於「LINE TODAY付費服務」推出今年職棒下半季例行賽、季後賽及台灣大賽的中信兄弟主場轉播，提供即時回看、線上聊天及完整回看等轉播服務，半季269元，單場則是29元，位球迷提供更彈性的收視選擇。

LINE TODAY自2017年起開始深耕運動賽事直播，從國際級的NBA美國職籃、到CPBL中華職棒、世界12強棒球錦標賽、網球大滿貫等，累積賽事轉播的實力。而面對職棒下半季開打，LINE TODAY也攜手媒體夥伴在「中職專區」提供球迷們最新賽事資訊、戰況深度報導、賽事精華影音與轉播時刻表等資訊。

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LINE TODAY在職棒方面6年來已轉播超過1200場賽事、寫下直播總觀看次數近2.4億次的亮眼佳績，也期盼未來能與中華職棒聯盟及各球團持續有進一步的合作，與中華職棒一起打造更多元的體育生態、拓展新生代的球迷。

為建立更健康的收視環境，同時結合行動平台「一機在手，好球不錯過」的便利優勢，以滿足不同觀賽球迷的需求，LINE TODAY在今年職棒下半季開打之際提供球迷更彈性且方便的選擇，於「LINE TODAY付費服務」推出付費觀賽方案，球迷只要購買支持，即可在收看過程享受跟球迷聊賽況、即時回看功能，不管是精彩好球與場邊花絮都能一再即時重播回看，除了賽事直播外，還有提供完整回看服務，讓球迷隨時收看賽事重播。

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